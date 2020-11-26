Свердловские журналисты победили на «ТЭФИ-Регион — 2020»

Программа «Вести-Урал» стала лучшей ежедневной информационной программой для городов-миллионников Instagram/ svetkristina

Шеф-редактор ГТРК «Урал» Кристина Свет-Яковлева взяла награду на телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион — 2020» в Калуге. Программа «Вести-Урал» победила в номинации «ежедневная информационная программа для городов-миллионников». Об этом URA.RU рассказала сама журналистка.

«Это уже третий Орфей в копилке „Вестей-Урал“. Первые два мы получили в 2015 году. Тогда мы также стали лучшей ежедневной информационной программой для городов-миллионников. Наш сотрудник Радик Залилов стал лучшим репортером. В финале мы соперничали в с выпусками телеканала „Москва-24“ и „Вести -Южный Урал“ (Челябинская область). Соперники были сильные, мы очень волновались », — поделилась с нами эмоциями Свет-Яковлева.

Вторая статуэтка досталась тагильскому журналисту Александру Мартиросову (канал «Телекон»). Он победил в номинации «Лучший интервьюер». В финал вышло его интервью с актером Анваром Либабовым, а также интервью с судмедэкспертом телеведущей из Екатеринбурга Вероники Новоселовой. Но награду забрал всё-таки тагильчанин.

Ранее сообщалось, что редактор информационных программ телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы».

Кристина Свет-Яковлева и Александр Мартиросов