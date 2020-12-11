«Уральские авиалинии» оштрафовали за продажу билетов в пандемию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» оштрафована на 100 тысяч рублей за продажу билетов на рейсы по направлениям, закрытым в пандемию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП России „Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара“. В результате рассмотрения дела перевозчик территориальным органом Роспотребнадзора привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, авиакомпания с июля по сентябрь 2020 года продавала билеты по маршрутам Прага — Москва, Москва — Тиват, Самара — Ереван. В результате эти перелеты были отменены из-за того, что авиасообщение с зарубежными странами было приостановлено.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Уральских авиалиний» не удалось. Там пообещали дать ответ позднее.
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