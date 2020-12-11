«Уральские авиалинии» оштрафовали за продажу билетов в пандемию

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, эпидемия, летное поле, covid-19, самолеты на приколе
Перевозчик должен будет заплатить 100 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Авиакомпания «Уральские авиалинии» оштрафована на 100 тысяч рублей за продажу билетов на рейсы по направлениям, закрытым в пандемию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП России „Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара“. В результате рассмотрения дела перевозчик территориальным органом Роспотребнадзора привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авиакомпания с июля по сентябрь 2020 года продавала билеты по маршрутам Прага — Москва, Москва — Тиват, Самара — Ереван. В результате эти перелеты были отменены из-за того, что авиасообщение с зарубежными странами было приостановлено.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Уральских авиалиний» не удалось. Там пообещали дать ответ позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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