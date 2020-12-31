В России произошла вспышка COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 января, — 391-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 307-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 1 484 752, достигнув отметки в 83 766 325. Выздороветь из них удалось 59 214 784 пациентам (+454 673 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 824 622 человек (+13 426 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 20 429 295 человек. Следом идут Индия (10 286 329) и Бразилия (7 675 973). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 159 297 заболевших.

Вакцина и лекарство

По мнению соучредителя фонда «СПИД.Центр», журналиста Антона Красовского, из-за антипрививочников умрут старики и дети. Россияне, которые не хотят прививаться от коронавируса, могут считаться «врагами народа». Журналист считает, что всех россиян надо заставить поставить прививку от коронавируса. Красовский подчеркнул, что поголовная вакцинация в условиях пандемии является гражданским долгом.

Агентство по медикаментам Сербии одобрило российскую вакцину от COVID «Спутник V». По мнению специалистов, препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам. «Спутник V» «прошла все необходимые проверки и «соответствует высоким стандартам». Тем временем Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину производства Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования. Включение препарата в этот список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать ее для распространения в нуждающихся странах.

Коронавирус в России

В России произошла резкая вспышка заражений коронавирусом. По данным на 31 декабря, COVID-19 обнаружен у 27 747 человек. За сутки выздоровели 28 922 человека, 593 пациента умерли. Несмотря на это, коэффициент распространения вируса в стране снизился и составил 0,94. Такая ситуация наблюдается впервые с июля 2020 года. При этом оперштаб объяснил нестыковки в данных о коронавирусе в РФ: ежедневные данные о смертности не совпадают со статистическими исследованиями, потому что используются разные методики подсчета.

Названо условие для завершения пандемии в РФ. Страна вернется к прежнему образу жизни, если к осени 2021 года хотя бы 50% населения пройдут вакцинацию против коронавируса. Такой прогноз дала бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. При выполнении этого условия резко снизится количество новых случаев COVID, соответственно, значительно снизится нагрузка на здравоохранение.

Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин раскрыли URA.RU, как снимали «новогодние огоньки» в условиях пандемии. По их словам, процесс съемок изменился, артисты снимались по очереди, не общаясь. Сначала снимались эпизоды, а затем вся программа собиралась воедино. На съемках программ на входе меряли температуру и заставляли сдавать тесты на коронавирус.

Врач объяснил, как защититься от COVID зимой. Он посоветовал надевать теплые перчатки поверх защитных.

Коронавирус в мире

Власти Китая засекретили исследования о происхождении коронавируса, так как хотят скрыть, что он создан искусственно с помощью американцев. Так считает военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, американцы грозят санкциями тем, кто пытается рассказать о том, что COVID был искусственно создан. При этом 80% работы по созданию вируса выполнили именно представители США.

В Японии назвали главную опасность легкой формы коронавируса. Пациенты с такой формой рискуют стать лежачими больными, у них наблюдается слабость, подавленное и депрессивное состояние и неспособность сконцентрироваться. Японский врач считает, что перечисленные последствия могут сохраниться на протяжении всей жизни.

В Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до 4 января. В рамках борьбы с распространением инфекции в стране будет действовать непрерывный комендантский час с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. При этом введенный властями комендантский час не будет касаться иностранных туристов.