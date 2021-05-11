Блогер Mellstroy перечислил 100 тысяч рублей избитой им челябинке

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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, рубли, сбор средств, сбор денег, деньги
Также блогер перевел деньги в благотворительный фонд Фото:

Стример Mellstroy (Андрей Бурим) перечислил 100 тысяч рублей блогеру Алене Ефимовой, которой он разбил лицо в прямом эфире. Об этом он сообщил после судебного заседания по данному инциденту.

«Перевел 100 тысяч рублей по месту прописки, но она почему-то все отрицает… Да еще в детский дом причислял», — цитирует Mellstroy РИА «Новости». Блогер надеется избежать реального наказания и обойтись штрафом или обязательными работами.

То, что стример отправил деньги, подтвердил адвокат Ефимовой Антон Жаров. Mellstroy перевел деньги до востребования в Челябинскую область по месту прописки потерпевшей, где она сейчас не проживает. Как сообщает Жаров, стример также перечислил 97 тысяч рублей в благотворительный фонд. Ефимова оценила это как «создание видимости заглаживания вины».

В октябре 2020 года Mellstroy разбил лицо блогеру Алену Ефимовоу во время прямого эфира на своем YouTube-канале. За избиением следили 70 тысяч человек. В отношении стримера было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Первое слушание состоялось 5 мая в мировом суде Пресненского района Москвы, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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