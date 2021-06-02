В Ростехе объяснили смену главы на скандальном уральском заводе

Уральский приборостроительный завод в 2020 году выполнял госконтракт на поставку 6 711 аппаратов «Авента-М» в больницы регионов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отставка гендиректора Уральского приборостроительного завода (УВЗ, входит в структуру госкорпорации Ростех) Александр Морозова связана с реализацией поставленных перед ним задач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерта «Радиоэлектронные технологии», в структуру которого также входит предприятие.

«Александр Морозов был временным гендиректором АО „УПЗ“. Ранее он руководил АО „Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт“ (также входит в АО „КРЭТ“). Александр Морозов решил поставленные перед ним задачи, связанные с управлением предприятием в непростой период, сегодня в связи с производственной необходимостью Александр Морозов возвращается на пост руководителя АО „КНИРТИ“», — говорится в сообщении.

Там подтвердили URA.RU, что должность гендиректора АО «УПЗ» займет Юрий Валутов. «Новый руководитель изнутри знает работу предприятия — с 2020 года он работал коммерческим директором АО „УПЗ“», — уточнили в пресс-службе.

Начиная с 1 апреля Уральский приборостроительный завод выполнял госконтракт на поставку 6 711 аппаратов «Авента-М» в больницы регионов России. Сумма контракта — более семи миллиардов рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей), Свердловской (106 штук, 181,5 млн рублей) областей. После поставок данная медтехника загоралась в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Росздравнадзор по Свердловской области в результате организовал внеплановую проверку на заводе. По его итогам УПЗ проиграл два суда со свердловским управлением Росздравнадзора. Завод признали виновным в реализации недоброкачественных медицинских изделий и нарушении лицензионных требований.