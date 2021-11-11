Замгенерала из главка МВД в Екатеринбурге ушел в крупный бизнес

Полковник получил одну из руководящих должностей в Уральском филиале крупной транспортной компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший замначальника полиции по оперативной работе управления на транспорте МВД России по УрФО Евгений Лазарев, который летом 2021 года уволился из правоохранительных органов, перешел на работу в частную компанию — ПАО «ТрансКонтейнер». Он получил одну из руководящих должностей в Уральском филиале. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с карьерой полковника полиции.

«Полковник полиции Евгений Лазарев перешел на работу в ПАО „ТрансКонтейнер“. Он там занял пост заместитель начальника службы безопасности Уральского филиала. Уже в августе он принимал участие в заседании постоянной рабочей группы конкурсной комиссии компании», — уточнил собеседник. Информация подтверждается протоколами заседаний ПАО «ТракнсКонтейнер», которые публикуются на сайте компании.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

ПАО «ТрансКонтейнер» — российский контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог. Компания доставляет контейнерные грузы в любой пункт назначения России, стран СНГ, Европы и Азии, с использованием собственных транспортных активов и/или с привлечением компаний-партнеров. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 13,9 млрд рублей, что является рекордом для нее.

Ранее URA.RU сообщало, что из управления на транспорте МВД России по УрФО массово увольнялись руководящие сотрудники. Речь шла как минимум о шести полковниках. Сам транспортный главк МВД, обеспечивающий законность и безопасность на объектах инфраструктуры в субъектах УрФО, Прикамья и Оренбургской области, находится в процессе реорганизации. На фоне скандала с фальсификацией отчетности раскрываемости преступлений, часть полномочий линейных подразделений переходит в территориальные управления МВД России.