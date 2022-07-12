Депутат Госдумы от севера УрФО обрушился с критикой на Минтранс. «Вы бесполезные чиновники»

12 июля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

По словам Маркова, предприятиям в сфере малой авиации не удается работать даже в рамках нулевой рентабельности Фото: Евгений Листюк © URA.RU Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, раскритиковал чиновников Минтранса РФ за неэффективную работу. По словам Маркова, предприятиям отрасли не удается работать даже в рамках нулевой рентабельности. Заявление прозвучало во время круглого стола фракции «Новые люди» в Госдуме по теме снятия административных барьеров в сфере малой авиации. «Вы бесполезные чиновники, вы не способны принимать и даже формировать решения. Я не вижу, что вы слышите отраслевиков [малой авиации] и делаете какие-то попытки внести нужные изменения, которые позволят не то что заработать отраслевикам… Хотя бы балансировать на нулевой рентабельности», — сказал Марков. Видеозапись выступления депутата есть в распоряжении URA.RU. В разговоре с корреспондентом агентства депутат также добавил, что не видит положительных изменений в сфере малой авиации в стране долгое время. Марков считает, что особенно проблема касается регионов с большими территориями, таких как ХМАО, Ямал, Тюменская область, и соседних регионов, где необходимо развивать малую авиацию для эффективного сообщения между городами. «Гигантские территории. Вы живете и пытаетесь регулировать своими представлениями внутри Садового кольца. Здесь не нужна малая авиация. Она нужна там», — добавил депутат. Узнать позицию Министерства транспорта РФ по этому вопросу во время написания материала не удалось. В пресс-центре ведомства не ответили на звонок корреспондента агентства. URA.RU направило официальный запрос в Минтранс — на момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте заявили об амбициях в развитии авиаспорта. Город готовится стать площадкой для проведения российских соревнований. Это состязания, в процессе которых устанавливаются рекорды в полетах на дальность, скорость, высоту и грузоподъемность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, раскритиковал чиновников Минтранса РФ за неэффективную работу. По словам Маркова, предприятиям отрасли не удается работать даже в рамках нулевой рентабельности. Заявление прозвучало во время круглого стола фракции «Новые люди» в Госдуме по теме снятия административных барьеров в сфере малой авиации. «Вы бесполезные чиновники, вы не способны принимать и даже формировать решения. Я не вижу, что вы слышите отраслевиков [малой авиации] и делаете какие-то попытки внести нужные изменения, которые позволят не то что заработать отраслевикам… Хотя бы балансировать на нулевой рентабельности», — сказал Марков. Видеозапись выступления депутата есть в распоряжении URA.RU. В разговоре с корреспондентом агентства депутат также добавил, что не видит положительных изменений в сфере малой авиации в стране долгое время. Марков считает, что особенно проблема касается регионов с большими территориями, таких как ХМАО, Ямал, Тюменская область, и соседних регионов, где необходимо развивать малую авиацию для эффективного сообщения между городами. «Гигантские территории. Вы живете и пытаетесь регулировать своими представлениями внутри Садового кольца. Здесь не нужна малая авиация. Она нужна там», — добавил депутат. Узнать позицию Министерства транспорта РФ по этому вопросу во время написания материала не удалось. В пресс-центре ведомства не ответили на звонок корреспондента агентства. URA.RU направило официальный запрос в Минтранс — на момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте заявили об амбициях в развитии авиаспорта. Город готовится стать площадкой для проведения российских соревнований. Это состязания, в процессе которых устанавливаются рекорды в полетах на дальность, скорость, высоту и грузоподъемность.