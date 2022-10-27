Захарова подчеркнула важность проходящего в Екатеринбурге антиэкстремистского форума

27 октября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила, что мир сейчас живет в режиме постправды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в режиме видеосвязи обратилась к участникам форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению экстремизма, терроризма и разжигания межнациональной розни», проходящем в настоящее время в Екатеринбурге. В своей речи Захарова отметила возросшую важность форума в связи с последними мировыми событиями. «Сейчас мир живет в извращенной логике постправды. Печально осознавать, что это произошло не без помощи тех, кто 75 лет назад авторитетно и аргументировано доказывал дьявольскую суть фашизма и нацизма. Сейчас ряд бывших обвинителей вместе с обвиненными в едином порыве поддерживает тех, кто открыто заявляет о попытках определенных частях света восстановить нацизм. Кстати, не где-то в глухих частях света, а в центре Европы, на территории, более других пострадавшей от национал-социализма в ходе Великой Отечественной войны. Вы прекрасно понимаете, что наша страна допустить этого не может», — сообщила Захарова По ее словам, нужно последовательно и настоятельно говорить об этом на всех мировых площадках и конечно обращаться к наследию Нюрнберга, наследию Токио и Хабаровска. «Слышат нас не всегда, потому что не хотят слышать», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в режиме видеосвязи обратилась к участникам форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению экстремизма, терроризма и разжигания межнациональной розни», проходящем в настоящее время в Екатеринбурге. В своей речи Захарова отметила возросшую важность форума в связи с последними мировыми событиями. «Сейчас мир живет в извращенной логике постправды. Печально осознавать, что это произошло не без помощи тех, кто 75 лет назад авторитетно и аргументировано доказывал дьявольскую суть фашизма и нацизма. Сейчас ряд бывших обвинителей вместе с обвиненными в едином порыве поддерживает тех, кто открыто заявляет о попытках определенных частях света восстановить нацизм. Кстати, не где-то в глухих частях света, а в центре Европы, на территории, более других пострадавшей от национал-социализма в ходе Великой Отечественной войны. Вы прекрасно понимаете, что наша страна допустить этого не может», — сообщила Захарова По ее словам, нужно последовательно и настоятельно говорить об этом на всех мировых площадках и конечно обращаться к наследию Нюрнберга, наследию Токио и Хабаровска. «Слышат нас не всегда, потому что не хотят слышать», — подытожила официальный представитель МИД РФ.