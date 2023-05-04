На Запорожской АЭС массово обследуют сотрудников. Фото

04 мая 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Работники атомной электростанции и местные жители проходят диспансеризацию Фото: пресс-служба Запорожской АЭС Врачи Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) провели профилактические осмотры сотрудников Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара (Запорожская область). Обследование прошли более 11 тысяч человек, сообщили URA.RU в пресс-службе Запорожской АЭС. «Сводные мобильные медицинские отряды ФМБА России провели в Энергодаре профилактические осмотры и диспансеризацию работников Запорожской атомной станции и всех желающих жителей города — как взрослых, так и детей. В общей сложности, с декабря 2022 года специалисты ФМБА России осмотрели более 11 тысяч жителей Энергодара», — рассказали в пресс-службе. Только в апреле диспансеризацию прошли больше трех тысяч взрослых и детей, из них 45 человек направили на консультации, еще 118 человек — на госпитализацию. Чаще всего у местных жителей выявляли нарушение зрения и болезни глаз. Направления к офтальмологу выписали 150 пациентам, в основном это люди старшего возраста. Еще 125 направлений выписаны к хирургу, 33 к неврологу и 29 к терапевту. Отряды ФМБА для наблюдения за жителями Энергодара и сотрудниками АЭС сформировали в декабре 2022 года по поручению руководителя Агентства Вероники Скворцовой. Здоровье сотрудников — залог безопасной работы атомной станции. В составе отрядов — терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры, детские специалисты и другие. В планах у отрядов ФМБА обследовать также школьников, выпускников и воспитанников детских садов. В октябре 2022 года право эксплуатировать Запорожскую АЭС получила компания «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». При поддержке Концерна «Росэнергоатом» она должна обеспечить безопасную эксплуатацию атомной электростанции и профессиональную деятельность персонала. С декабря врачи ФМБА обследовали более 11 тысяч человек Фото: пресс-служба Запорожской АЭС Многие пациенты в апреле приходили уже на повторные приемы Фото: пресс-служба Запорожской АЭС Чаще всего жителей Энергодара отправляют к офтальмологу Фото: пресс-служба Запорожской АЭС Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) провели профилактические осмотры сотрудников Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара (Запорожская область). Обследование прошли более 11 тысяч человек, сообщили URA.RU в пресс-службе Запорожской АЭС. «Сводные мобильные медицинские отряды ФМБА России провели в Энергодаре профилактические осмотры и диспансеризацию работников Запорожской атомной станции и всех желающих жителей города — как взрослых, так и детей. В общей сложности, с декабря 2022 года специалисты ФМБА России осмотрели более 11 тысяч жителей Энергодара», — рассказали в пресс-службе. Только в апреле диспансеризацию прошли больше трех тысяч взрослых и детей, из них 45 человек направили на консультации, еще 118 человек — на госпитализацию. Чаще всего у местных жителей выявляли нарушение зрения и болезни глаз. Направления к офтальмологу выписали 150 пациентам, в основном это люди старшего возраста. Еще 125 направлений выписаны к хирургу, 33 к неврологу и 29 к терапевту. Отряды ФМБА для наблюдения за жителями Энергодара и сотрудниками АЭС сформировали в декабре 2022 года по поручению руководителя Агентства Вероники Скворцовой. Здоровье сотрудников — залог безопасной работы атомной станции. В составе отрядов — терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры, детские специалисты и другие. В планах у отрядов ФМБА обследовать также школьников, выпускников и воспитанников детских садов. В октябре 2022 года право эксплуатировать Запорожскую АЭС получила компания «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». При поддержке Концерна «Росэнергоатом» она должна обеспечить безопасную эксплуатацию атомной электростанции и профессиональную деятельность персонала.