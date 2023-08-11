Балицкий будет просить поддержки у Путина на выборах

Евгений Балицкий собирается просить поддержки у президента РФ
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину за поддержкой. Она пригодится ему на предстоящих губернаторских выборах.
«Евгений Балицкий заявил, что у него запланирована встреча с Путиным. Он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре», — передает РИА Новости.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года. На их территориях были проведены референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за присоединение к РФ.
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