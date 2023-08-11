Балицкий будет просить поддержки у Путина на выборах

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Евгений Балицкий собирается просить поддержки у президента РФ Фото:

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину за поддержкой. Она пригодится ему на предстоящих губернаторских выборах.

«Евгений Балицкий заявил, что у него запланирована встреча с Путиным. Он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре», — передает РИА Новости.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года. На их территориях были проведены референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за присоединение к РФ.

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину за поддержкой. Она пригодится ему на предстоящих губернаторских выборах. «Евгений Балицкий заявил, что у него запланирована встреча с Путиным. Он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре», — передает РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года. На их территориях были проведены референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за присоединение к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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