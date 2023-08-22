Кириенко проверил качество интернета в новых российских регионах. Фото

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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко обсудил планы по улучшению интернета в новых регионах РФ Фото:

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел совещание по развитию связи и телерадиовещания в Запорожской и Херсонской областях. Вместе с операторами мобильной связи и профильными министерствами обсуждалось улучшение покрытия сотовой связи и доступности интернета.

«Кириенко провел совещание по вопросу развития инфраструктуры связи и телерадиовещания в Запорожской и Херсонской областях», — сообщает telegram-канал «Запорожский вестник». Там добавили, что вместе с представителями мобильных операторов, сотрудники министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Запорожской и Херсонской областей обсудили планы по улучшению сотовой связи и доступности интернета.

«Запорожский вестник» подчеркнул, что повышение качества связи и интернета, а также обеспечение доступности радио- и телевизионного сигнала являются приоритетными задачами в этих регионах. Администрация президента РФ следит за выполнением этих важных мероприятий. Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов заявил, что на совещании получены задачи по улучшению покрытия абонентской сети и модернизации базовых станций. Все усилия будут направлены на создание лучшего качества обслуживания сотовой связи, интернета, радио- и телевещания для населения региона, заключил Кольцов.

Совещание по поводу развития связи в Запорожской и Херсонской областях
Совещание по поводу развития связи в Запорожской и Херсонской областях
Фото:
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Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел совещание по развитию связи и телерадиовещания в Запорожской и Херсонской областях. Вместе с операторами мобильной связи и профильными министерствами обсуждалось улучшение покрытия сотовой связи и доступности интернета. «Кириенко провел совещание по вопросу развития инфраструктуры связи и телерадиовещания в Запорожской и Херсонской областях», — сообщает telegram-канал «Запорожский вестник». Там добавили, что вместе с представителями мобильных операторов, сотрудники министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Запорожской и Херсонской областей обсудили планы по улучшению сотовой связи и доступности интернета. «Запорожский вестник» подчеркнул, что повышение качества связи и интернета, а также обеспечение доступности радио- и телевизионного сигнала являются приоритетными задачами в этих регионах. Администрация президента РФ следит за выполнением этих важных мероприятий. Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов заявил, что на совещании получены задачи по улучшению покрытия абонентской сети и модернизации базовых станций. Все усилия будут направлены на создание лучшего качества обслуживания сотовой связи, интернета, радио- и телевещания для населения региона, заключил Кольцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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