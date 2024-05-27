Мишустин велел Хуснуллину лично следить за восстановлением размытых дорог

Власти направят 2 млрд рублей на восстановление дорог в регионах РФ

27 мая 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Ответственным за восстановление дорог назначен вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти выделят два млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами 27 мая заявил глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Правительство выделит 750 млрд рублей на покупку транспорта регионам «Теперь по поручению Президента дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин. Минутой ранее он подчеркнул, что на восстановление дорожной инфраструктуры в Крыму, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях ранее было выделено 3 млрд рублей. Ответственным исполнителем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Не остались без внимания правительства и Оренбургская с Курганской областями, пострадавшие от масштабных паводков. На восстановительные работы и помощь пострадавшим было направлено 9 миллиардов рублей. Ущерб затронул множество объектов, многие дороги были серьезно повреждены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти выделят два млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами 27 мая заявил глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». «Теперь по поручению Президента дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин. Минутой ранее он подчеркнул, что на восстановление дорожной инфраструктуры в Крыму, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях ранее было выделено 3 млрд рублей. Ответственным исполнителем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Не остались без внимания правительства и Оренбургская с Курганской областями, пострадавшие от масштабных паводков. На восстановительные работы и помощь пострадавшим было направлено 9 миллиардов рублей. Ущерб затронул множество объектов, многие дороги были серьезно повреждены.