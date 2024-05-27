Мишустин велел Хуснуллину лично следить за восстановлением размытых дорог

Власти направят 2 млрд рублей на восстановление дорог в регионах РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Ответственным за восстановление дорог назначен вице-премьер Марат Хуснуллин Фото:

Власти выделят два млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами 27 мая заявил глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

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«Теперь по поручению Президента дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин. Минутой ранее он подчеркнул, что на восстановление дорожной инфраструктуры в Крыму, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях ранее было выделено 3 млрд рублей. Ответственным исполнителем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.

Не остались без внимания правительства и Оренбургская с Курганской областями, пострадавшие от масштабных паводков. На восстановительные работы и помощь пострадавшим было направлено 9 миллиардов рублей. Ущерб затронул множество объектов, многие дороги были серьезно повреждены.

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Власти выделят два млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами 27 мая заявил глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». «Теперь по поручению Президента дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин. Минутой ранее он подчеркнул, что на восстановление дорожной инфраструктуры в Крыму, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях ранее было выделено 3 млрд рублей. Ответственным исполнителем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Не остались без внимания правительства и Оренбургская с Курганской областями, пострадавшие от масштабных паводков. На восстановительные работы и помощь пострадавшим было направлено 9 миллиардов рублей. Ущерб затронул множество объектов, многие дороги были серьезно повреждены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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