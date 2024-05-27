Мишустин велел Хуснуллину лично следить за восстановлением размытых дорог

Власти выделят два млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами 27 мая заявил глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».
«Теперь по поручению Президента дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин. Минутой ранее он подчеркнул, что на восстановление дорожной инфраструктуры в Крыму, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях ранее было выделено 3 млрд рублей. Ответственным исполнителем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.
Не остались без внимания правительства и Оренбургская с Курганской областями, пострадавшие от масштабных паводков. На восстановительные работы и помощь пострадавшим было направлено 9 миллиардов рублей. Ущерб затронул множество объектов, многие дороги были серьезно повреждены.
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