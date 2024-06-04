Мужчина устроил скандал в курганской электричке из-за храпа. Видео

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Мужчина пожаловался в прокуратуру на сотрудников железной дороги
Мужчина пожаловался в прокуратуру на сотрудников железной дороги Фото:

Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались инцидентом в электричке Курганской области, где храп пассажира стал причиной конфликта. Юрий Попов, пассажир поезда, следовавшего из Каменска-Уральского в Шадринск, пожаловался на грубое обращение со стороны охранника.

«Юрий Попов ехал из Каменска-Уральского в Шадринск и решил вздремнуть, попросив разбудить его. И действительно его разбудили, но Юрий считает, что „не разбудили, а растолкали“. Охранник заявил, что пассажир сильно храпит. „, — указано в посте telegram-канала ‚4 канал — Екатеринбург — Новости‘.

Сообщается, что ситуация вызвала недовольство 54-летнего инвалида II группы, который рассчитывает на привлечение к ответственности работников железнодорожного транспорта. Сотрудники поезда утверждают, что храп мужчины был настолько громким, что другие пассажиры были вынуждены искать другие места в вагоне. Прокуратура приняла исковое требование от мужчины. 

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Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались инцидентом в электричке Курганской области, где храп пассажира стал причиной конфликта. Юрий Попов, пассажир поезда, следовавшего из Каменска-Уральского в Шадринск, пожаловался на грубое обращение со стороны охранника. «Юрий Попов ехал из Каменска-Уральского в Шадринск и решил вздремнуть, попросив разбудить его. И действительно его разбудили, но Юрий считает, что „не разбудили, а растолкали“. Охранник заявил, что пассажир сильно храпит. „, — указано в посте telegram-канала ‚4 канал — Екатеринбург — Новости‘. Сообщается, что ситуация вызвала недовольство 54-летнего инвалида II группы, который рассчитывает на привлечение к ответственности работников железнодорожного транспорта. Сотрудники поезда утверждают, что храп мужчины был настолько громким, что другие пассажиры были вынуждены искать другие места в вагоне. Прокуратура приняла исковое требование от мужчины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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