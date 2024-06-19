Росстат выяснил, что в России подорожало на прошлой неделе

С 11 по 17 июня инфляция составила 0,17%. Об этом сообщил Росстат. По данным ведомства, цены на куриное мясо снова растут, а сами яйца стали дешевле на 1,2%.
«Подешевело: яйца куриные — на 1,2%. Маргарин — на 0,4%. Творог — на 0,3%», — передает telеgram-канал «Интерфакс». Также уменьшилась стоимость у белокочанной капусты (3,6%), помидоров (1,9%), бананов (0,7%), зубных паст (0,4%), электропылесосов (0,7%) и смартфонов (0,5%).
По данным Росстата, выросла цена на такие продукты, как баранина и говядина (0,3%), куриное мясо и колбасы (0,1%), хлеб (0,3%), овощи и фрукты. Больше всего подорожали картофель (7,9%), яблоки (3,1%), лук репчатый (1,3%), морковь (1,2%), свекла столовая (1,1%) и огурцы (0,5%).
В Росстате также отметили, что сухие корма для домашних животных подорожали на 0,8%. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%. Тарифы на проезд в городском автобусе и троллейбусе в среднем по РФ выросли на 0,7%, в трамвае — на 0,4%.
Ранее замруководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что инфляция будет «потихонечку замедляться», передает «Национальная служба новостей». Однако глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России может достичь прогнозов в 4,8%, есть риск его превышения.
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