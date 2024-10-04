Курганские врачи провели уникальную операцию пациентке из Тюмени

В курганском Центре Илизарова успешно прошла операция по установке уникального 3D-протеза таранной кости и голеностопного сустава. Пациентка, проживающая в Тюменской области, стала пятой, кому установили такой протез, созданный с применением передовых аддитивных технологий. Об этом сообщается в группе Центра Илизарова в соцсети «ВКонтакте».
«Жительница Тюменской области — пятая пациентка, которой был установлен протез таранной кости и голеностопного сустава, изготовленный по аддитивным технологиям. Ранее подобные операции врачи Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова уже применяли впервые в стране при лечении больных с остеомиелитом голеностопного сустава», — указано в посте.
Заведующий лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова, к.м.н. Анатолий Судницын поделился деталями процедуры: «У обратившейся к нам пациентки шарнирная часть таранной кости, а также дистальный суставной конец большеберцовой кости были полностью разрушены. В связи с чем мы и планировали применить технологию гемипротезирования голеностопного сустава и таранной кости кастомизированной сложной индивидуальной конструкцией. Установку эндопротеза делали под контролем рентгеннавигации, чтобы максимально корректно выполнить имплантацию протеза».
Ранее URA.RU писало, что в Кургане врачи Центра имени Илизарова поставили мальчика с болезнью «хрустального человека»»»»» из Донецкой Народной республики (ДНР). Болезнь представляет собой редкое наследственное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей и деформацией скелета
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