Курганские врачи провели уникальную операцию пациентке из Тюмени

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Врачи Центра Илизарова провели операцию с 3D-протезом пациентке из Тюмени
Врачи Центра Илизарова провели операцию с 3D-протезом пациентке из Тюмени Фото:

В курганском Центре Илизарова успешно прошла операция по установке уникального 3D-протеза таранной кости и голеностопного сустава. Пациентка, проживающая в Тюменской области, стала пятой, кому установили такой протез, созданный с применением передовых аддитивных технологий. Об этом сообщается в группе Центра Илизарова в соцсети «ВКонтакте».

«Жительница Тюменской области — пятая пациентка, которой был установлен протез таранной кости и голеностопного сустава, изготовленный по аддитивным технологиям. Ранее подобные операции врачи Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова уже применяли впервые в стране при лечении больных с остеомиелитом голеностопного сустава», — указано в посте.

Заведующий лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова, к.м.н. Анатолий Судницын поделился деталями процедуры: «У обратившейся к нам пациентки шарнирная часть таранной кости, а также дистальный суставной конец большеберцовой кости были полностью разрушены. В связи с чем мы и планировали применить технологию гемипротезирования голеностопного сустава и таранной кости кастомизированной сложной индивидуальной конструкцией. Установку эндопротеза делали под контролем рентгеннавигации, чтобы максимально корректно выполнить имплантацию протеза».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане врачи Центра имени Илизарова поставили мальчика с болезнью «хрустального человека»»»»» из Донецкой Народной республики (ДНР). Болезнь представляет собой редкое наследственное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей и деформацией скелета

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В курганском Центре Илизарова успешно прошла операция по установке уникального 3D-протеза таранной кости и голеностопного сустава. Пациентка, проживающая в Тюменской области, стала пятой, кому установили такой протез, созданный с применением передовых аддитивных технологий. Об этом сообщается в группе Центра Илизарова в соцсети «ВКонтакте». «Жительница Тюменской области — пятая пациентка, которой был установлен протез таранной кости и голеностопного сустава, изготовленный по аддитивным технологиям. Ранее подобные операции врачи Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова уже применяли впервые в стране при лечении больных с остеомиелитом голеностопного сустава», — указано в посте. Заведующий лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова, к.м.н. Анатолий Судницын поделился деталями процедуры: «У обратившейся к нам пациентки шарнирная часть таранной кости, а также дистальный суставной конец большеберцовой кости были полностью разрушены. В связи с чем мы и планировали применить технологию гемипротезирования голеностопного сустава и таранной кости кастомизированной сложной индивидуальной конструкцией. Установку эндопротеза делали под контролем рентгеннавигации, чтобы максимально корректно выполнить имплантацию протеза». Ранее URA.RU писало, что в Кургане врачи Центра имени Илизарова поставили мальчика с болезнью «хрустального человека»»»»» из Донецкой Народной республики (ДНР). Болезнь представляет собой редкое наследственное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей и деформацией скелета
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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