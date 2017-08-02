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02 августа 2017
16:06  02 августа 2017 0

Политтехнолог согласен с главой ЦИК, обвинившей Ройзмана во лжи. Фильтр в Свердловской области был преодолим

Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Политтехнолог Дмитрий Гусев уверен: мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман даже не старался, чтобы собрать нужные подписиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман лжец и, что в Свердловской области оставалось достаточно незадействованных подписей муниципальных депутатов имеют все основания. Так считает политтехнолог Дмитрий Гусев, знакомый с политической ситуацией в Свердловской области. Он уверен, что в регионе при желании можно было преодолеть муниципальный фильтр, поскольку на территории есть много групп влияний:

«Есть целые депутатские муниципалитеты, которые находятся под влиянием больших элитных групп, некоторые из которых находятся в ссоре с губернатором, также есть «дремлющие» уралмашевские депутаты — их всех можно было «разбудить».

Политтехнолог в разговоре с «URA.RU» заявил, что, насколько ему известно, кандидат от «Яблока» даже не ездил по региону, ни с кем не разговаривал. «Просто разослал какие-то письма. Разве так собирают подписи?», — задается вопросом Гусев. Он также отметил, что обвинение кандидата от «Яблока» во лжи хоть и сплотит его ядро, но широкие электоральные массы, конечно, оттолкнёт такой поворот.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова жалобы экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» назвала «домыслами, истериками и инсинуациями». По ее словам, муниципальный фильтр в Свердловской области не был полностью задействован. «По итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов и городских округов, представляющих 72 муниципальных района или городских округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы», — пояснила Памфилова. Кандидату от «Яблока», напомним, требовалось собрать от 126 до 132 подписей в 55 муниципалитетах.

Марина Иванова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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