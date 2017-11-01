11:38 01 ноября 2017 0

Разобраться в истории с погибшими в ДТП в ХМАО детьми просят теперь и Владимира Колокольцева Фото: Официальный сайт МВД России

В Сети появилась петиция, в которой родственники детей, погибших в крупном ДТП в Югре, обратились к федеральному правительству из-за выхода на свободу одного из подсудимых, водителя грузовика Раиля Саитханова. Родители погибших подростков требуют изменить ему меру пресечения, а также добавить к обвиняемым окружных чиновников.

В петиции говорится, что выход на свободу главного фигуранта резонансного дела может привести к тому, что Саитханов просто избежит ответственности, например, отделается годом в колонии-поселении. «Родители потерпевших серьезно возмущены приговором суда и считают, что при таком количестве погибших детей возможное наказание Саитханову, а также нынешнее серьезное ослабление содержания под стражей, мягко сказать, неприемлемо», — говорится в обращении к президенту России Владимиру Путину, генпрокурору РФ Юрию Чайке, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе СКР Александру Бастрыкину, министру спорта Павлу Колобкову, главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву и губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Раиль Саитханов вышел из-под ареста 27 октября — судья не смогла продлить срок заключения под стражей, поскольку водитель грузовика обвиняется по статье средней степени тяжести за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более и двух людей». В комментариях к петиции родственники жертв аварии пишут, что Раилю Саитханову должны изменить статью. «Я мать погибшей девочки и не могу жить, пока убийцы гуляют на свободе и наслаждаются жизнью. Саитханов был лишен прав, знал об этом, но не сдал их и продолжал ездить. Разве этим он не нарушал умышленно закон? Он осознанно превысил скорость и ехал по встречной», — пишет Елена Смородникова.

4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском грузовик с тяжелой спецтехникой врезался в автобус с юными акробатами из Нефтеюганска. Погибли 12 человек (в том числе 10 детей), порядка 20 были ранены. Главным обвиняемым считается водитель грузовика Раиль Саитханов. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина. После выхода Саитханова на свободу появились данные, что следствие допустило несколько ошибок, а сам подсудимый может даже покинуть пределы ХМАО.