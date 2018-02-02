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02 февраля 2018
09:00  02 февраля 2018 0

Белых как Улюкаев, презервативы для олимпийцев, Путин-комбайнер. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, комбайн, уборка урожая
Владимир Путин планирует стать комбайнером, если проиграет на выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня пятница, 2 февраля, и вот главные новости за ночь:

Суд вынес приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Это событие уже вовсю обсуждает российская элита — осужденного сравнивают с Улюкаевым, предрекают освобождение или смерть.

В свердловской Счетной палате скандалы и интриги. Руководитель аппарата Елена Новоторженцева пытается уволить своего заместителя, но не может. Еще возобновились утечки компромата на свердловскую элиту, предположительно из органа. «URA.RU» попыталось собрать единую картину происходящего.

План развития Екатеринбурга разочаровал своих реализаторов. Эксперты совета объяснили, чего не хватает стратегическому плану и от каких городов стала отставать столица Урала.

Для олимпийцев на Игры-2018 приготовили кучу презервативов — на каждого спортсмена по 37 штук. Производитель заявил, что это «для успешного проведения зимних Олимпийских игр».

Преподаватель ростовской школы «проучил» девятиклассницу, испортив ей волосы. За это женщину тут же наказали.

Кандидат в президенты России Владимир Путин снова пошутил — сказал, что уйдет работать в поля, если проиграет выборы.

Анна Ветрова
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