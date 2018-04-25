Власти ждут, что патриарх Кирилл заложит первый камень собора Святой Екатерины

16:09 25 апреля 2018 1

Патриарх может приложить руку к созданию собора Святой Екатерины Фото: Александр Кадников © URA.RU

Первый камень в основание собора Святой Екатерины должен заложить глава РПЦ патриарх Кирилл во время своего июльского визита в Екатеринбург. На это рассчитывают свердловские власти.

«Я надеюсь, что в ходе визита патриарха Кирилла в Екатеринбург будет заложен первый камень в основание собора Святой Екатерины. Получится ли это — пока вопрос. С РПЦ пока договоренностей нет», — рассказал «URA.RU» первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Визит главы РПЦ в Екатеринбург ожидается в канун фестиваля «Царские дни», который в 2018 году будет посвящен 100-летию расстрела царской семьи Романовых. Мероприятие пройдет в Свердловской области с 14 по 18 июля. Кроме того, как стало известно «URA.RU», в Екатеринбурге также пройдет одно из заседаний Священного Синода — высшего органа управления РПЦ.