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25 апреля 2018
16:09  25 апреля 2018 1

Власти ждут, что патриарх Кирилл заложит первый камень собора Святой Екатерины

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Патриарх может приложить руку к созданию собора Святой ЕкатериныФото: Александр Кадников © URA.RU
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Первый камень в основание собора Святой Екатерины должен заложить глава РПЦ патриарх Кирилл во время своего июльского визита в Екатеринбург. На это рассчитывают свердловские власти.

«Я надеюсь, что в ходе визита патриарха Кирилла в Екатеринбург будет заложен первый камень в основание собора Святой Екатерины. Получится ли это — пока вопрос. С РПЦ пока договоренностей нет», — рассказал «URA.RU» первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Визит главы РПЦ в Екатеринбург ожидается в канун фестиваля «Царские дни», который в 2018 году будет посвящен 100-летию расстрела царской семьи Романовых. Мероприятие пройдет в Свердловской области с 14 по 18 июля. Кроме того, как стало известно «URA.RU», в Екатеринбурге также пройдет одно из заседаний Священного Синода — высшего органа управления РПЦ.

Данил Бардин
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