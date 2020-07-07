06 июля 2020

В РПЦ пристыдили схиигумена Сергия за его ответ митрополиту

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
Схиигумен не должен выступать с подобными проповедями, считают в РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Схиигумену Сергию было бы стыдно читать свой ответ на письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Поэтому он попросил это сделать своего представителя. Так считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Примечательно, что ответ на открытое письмо митрополита Кирилла отец Сергий не решился прочесть сам, но это сделал его „пресс-секретарь“. Да, такой текст схимнику совсем уж стыдно было бы зачитывать», — написал Легойда в своем telegram-канале. Говоря о ситуации в целом, он считает «странным и диким» тот факт, что схимник, который должен «каяться и молиться», каждый день выдает «обличительные проповеди» о других. При этом представитель РПЦ все же понадеялся, что последний ответ митрополиту Сергий писал не сам.

В ответе. как сообщало URA.RU, схиигумен призвал митрополита Кирилла покаяться, назвав его еретиком и экуменистом. Еще бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря сказал, что руководитель Екатеринбургской епархии «предал» народ Урала, напомнив, что он называл Екатеринбург «городом бесов». Владимир Легойда, напомним, уже выступал с критикой в адрес Сергия. Его речи он называл ничтожными и бессмысленными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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