В РПЦ пристыдили схиигумена Сергия за его ответ митрополиту

Схиигумен не должен выступать с подобными проповедями, считают в РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схиигумену Сергию было бы стыдно читать свой ответ на письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Поэтому он попросил это сделать своего представителя. Так считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Примечательно, что ответ на открытое письмо митрополита Кирилла отец Сергий не решился прочесть сам, но это сделал его „пресс-секретарь“. Да, такой текст схимнику совсем уж стыдно было бы зачитывать», — написал Легойда в своем telegram-канале. Говоря о ситуации в целом, он считает «странным и диким» тот факт, что схимник, который должен «каяться и молиться», каждый день выдает «обличительные проповеди» о других. При этом представитель РПЦ все же понадеялся, что последний ответ митрополиту Сергий писал не сам.

В ответе. как сообщало URA.RU, схиигумен призвал митрополита Кирилла покаяться, назвав его еретиком и экуменистом. Еще бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря сказал, что руководитель Екатеринбургской епархии «предал» народ Урала, напомнив, что он называл Екатеринбург «городом бесов». Владимир Легойда, напомним, уже выступал с критикой в адрес Сергия. Его речи он называл ничтожными и бессмысленными.

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