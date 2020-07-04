В РПЦ назвали ничтожными и бессмысленными речи схиигумена Сергия

Схиигумен Сергий лишен сана священника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схиигумен Сергий (Романов) — косноязычный человек, удивительно, что такие «ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать». Такое мнение высказали заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Романов — это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может брать — это… эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьёз это воспринимать», — написал Савва. Легойда, в свою очередь, согласился с таким мнением и заявил, что ему удивительно, что такие «ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать» [цитата по РИА «Новости»].

Ранее, напомним, Епархиальный суд в Екатеринбурге постановил лишить сана отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия Романова. Последний, в свою очередь, заявил, что не покинет свой монастырь. Громкому скандалу предшествовало то, что Сергий предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Еще он утверждал, что через вакцину от COVID-19 людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

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