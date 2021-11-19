Карты лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка» станут банковскими

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Торговая сеть «Пятёрочка». Курган , торговая сеть пятерочка, магазин пятерочка, тц пятерочка
У покупателей появится возможность получить процент на остаток на карте Фото:

Один из крупнейших ритейлеров России — X5 Group — объявил о запуске финансовых сервисов «X5 Банк». Одно из главных нововведений — бонусные карты магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» можно превратить в дебетовые и получать по ним банковские услуги, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«На первом этапе это будут цифровые карты. Они объединят функционал карты лояльности торговых сетей „Пятерочка“, „Перекресток“ и банковские услуги — оплату счетов, переводы, получение возврата за покупки», — отметили в компании.

В Екатеринбурге уже сейчас можно оформить цифровую карту через приложение торговой сети «Перекресток», а в течение месяца и обладатели карты лояльности «Пятерочки» смогут обновить текущую карту до банковской. Кроме Екатеринбурга такая возможность появится у жителей еще 12 городов России. Причем клиент сможет заказать себе и физическую пластиковую карту, которую привезет курьер.

«Пополнить счет „Х5 Карты“ можно в приложениях сетей или через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссий, через банкоматы любого банка РФ и Систему быстрых платежей. Пользователи смогут получать возврат за совершение покупок до 2% от суммы потраченных средств и процент на остаток до 8% годовых», — дополняет пресс-служба.

X5 Group — крупнейший в России ритейлер по объему выручки. В него входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», дискаунтер «Чижик» и цифровые сервисы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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