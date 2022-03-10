Спортсмены из Беларуси примут участие в Паралимпиаде в ХМАО

10 марта 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Паралимпиада в Ханты-Мансийске станет международным турниром Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Белорусские спортсмены примут участие в Паралимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая состоится в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. «Наша сборная с позитивным настроем готовится к турниру. Подтвердили свою готовность и белорусские спортсмены — они также станут участниками Игр „Мы вместе. Спорт“. Планируем проведение соревнований в 6 видах спорта — лыжные гонки, биатлон, керлинг, горные лыжи, сноуборд и следж-хоккей. Для организации состязаний в Ханты-Мансийске есть все необходимые условия — биатлонный комплекс и лыжные трассы, горнолыжный комплекс, керлинг-центр и ледовая арена», — цитирует пресс-служба слова и. о. президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. Там также уточнили, что соревнования по лыжным гонкам и биатлону будут проведены в Ханты-Мансийском Центре зимних видов спорта имени Филипенко, по горнолыжному спорту и сноуборду — в Горнолыжном комплексе «Хвойный Урман», по керлингу на колясках — на льду «Арены-Югра», а по следж-хоккею — в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт». Ранее инсайдеры агентства сообщали, что помимо Беларуси, на Паралимпиаду приглашены спортсмены из Армении, Казахстана и Ирана. Решение о проведении соревнований в Ханты-Мансийске было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Белорусские спортсмены примут участие в Паралимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая состоится в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. «Наша сборная с позитивным настроем готовится к турниру. Подтвердили свою готовность и белорусские спортсмены — они также станут участниками Игр „Мы вместе. Спорт“. Планируем проведение соревнований в 6 видах спорта — лыжные гонки, биатлон, керлинг, горные лыжи, сноуборд и следж-хоккей. Для организации состязаний в Ханты-Мансийске есть все необходимые условия — биатлонный комплекс и лыжные трассы, горнолыжный комплекс, керлинг-центр и ледовая арена», — цитирует пресс-служба слова и. о. президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. Там также уточнили, что соревнования по лыжным гонкам и биатлону будут проведены в Ханты-Мансийском Центре зимних видов спорта имени Филипенко, по горнолыжному спорту и сноуборду — в Горнолыжном комплексе «Хвойный Урман», по керлингу на колясках — на льду «Арены-Югра», а по следж-хоккею — в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт». Ранее инсайдеры агентства сообщали, что помимо Беларуси, на Паралимпиаду приглашены спортсмены из Армении, Казахстана и Ирана. Решение о проведении соревнований в Ханты-Мансийске было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.