В крупном ДТП на трассе Курган — Тюмень столкнулись 7 автомобилей

Из-за массовой аварии сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение по трассе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Авария с участием 5 легковых и 2 грузовых машин произошла в ночь на 18 мая на участке тюменской автодороги на въезде в Белозерский район. Сотрудникам ГИБДД пришлось в срочном порядке ограничивать движение транспорта. Написано в соцсети «Вконтакте» в группе «АвтоNews Курган».

«Массовая авария была. Дорогу перекрывали. Это произошло в ночь с 17 на 18. На сегодняшний день движение по трассе восстановлено», — пояснили корреспонденту URA.RU в дежурной части УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Работу полицейских на месте осложнила плохая видимость из-за дыма от тлеющих торфяников. На сайте ведомства опубликовано предостережение для автовладельцев. «Вследствие задымления, вызванного последствиями бушевавших в Зауралье ландшафтных пожаров, в ночное время 18 мая на двух федеральных автодорогах появилась реальная угроза безопасности участников дорожного движения в Курганской области».

Данных о пострадавших в массовой аварии пока не поступало. По предварительной версии, водитель лесовоза КамАЗ врезался в тягач Scania. При столкновении двух грузовиков были задеты 5 легковых авто.

URA.RU уже писало о том, что на участке трассы Курган — Тюмень, который в 2021 году передумал ремонтировать подрядчик, за полтора года произошло 14 ДТП. При этом погибли пять человек.

Авария с участие двух грузовиков случилась сразу после полуночи Фото: группа VK «АвтоNews | Курган»

По сообщению полицейских, темноту осложнил дым с тлеющих торфяников Фото: группа VK «АвтоNews | Курган»

На дороге создалась реальная угроза безопасности автомобилистам Фото: группа VK «АвтоNews | Курган»