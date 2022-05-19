В крупном ДТП на трассе Курган — Тюмень столкнулись 7 автомобилей

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Из-за массовой аварии сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение по трассе Фото:

Авария с участием 5 легковых и 2 грузовых машин произошла в ночь на 18 мая на участке тюменской автодороги на въезде в Белозерский район. Сотрудникам ГИБДД пришлось в срочном порядке ограничивать движение транспорта. Написано в соцсети «Вконтакте» в группе «АвтоNews Курган».

«Массовая авария была. Дорогу перекрывали. Это произошло в ночь с 17 на 18. На сегодняшний день движение по трассе восстановлено», — пояснили корреспонденту URA.RU в дежурной части УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Работу полицейских на месте осложнила плохая видимость из-за дыма от тлеющих торфяников. На сайте ведомства опубликовано предостережение для автовладельцев. «Вследствие задымления, вызванного последствиями бушевавших в Зауралье ландшафтных пожаров, в ночное время 18 мая на двух федеральных автодорогах появилась реальная угроза безопасности участников дорожного движения в Курганской области».

Данных о пострадавших в массовой аварии пока не поступало. По предварительной версии, водитель лесовоза КамАЗ врезался в тягач Scania. При столкновении двух грузовиков были задеты 5 легковых авто.

URA.RU уже писало о том, что на участке трассы Курган — Тюмень, который в 2021 году передумал ремонтировать подрядчик, за полтора года произошло 14 ДТП. При этом погибли пять человек.

Авария с участие двух грузовиков случилась сразу после полуночи
Фото:
По сообщению полицейских, темноту осложнил дым с тлеющих торфяников
Фото:
На дороге создалась реальная угроза безопасности автомобилистам
Фото:
Две иномарки, перевозимые тягачом, также пострадали
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Авария с участием 5 легковых и 2 грузовых машин произошла в ночь на 18 мая на участке тюменской автодороги на въезде в Белозерский район. Сотрудникам ГИБДД пришлось в срочном порядке ограничивать движение транспорта. Написано в соцсети «Вконтакте» в группе «АвтоNews Курган». «Массовая авария была. Дорогу перекрывали. Это произошло в ночь с 17 на 18. На сегодняшний день движение по трассе восстановлено», — пояснили корреспонденту URA.RU в дежурной части УГИБДД УМВД России по Курганской области. Работу полицейских на месте осложнила плохая видимость из-за дыма от тлеющих торфяников. На сайте ведомства опубликовано предостережение для автовладельцев. «Вследствие задымления, вызванного последствиями бушевавших в Зауралье ландшафтных пожаров, в ночное время 18 мая на двух федеральных автодорогах появилась реальная угроза безопасности участников дорожного движения в Курганской области». Данных о пострадавших в массовой аварии пока не поступало. По предварительной версии, водитель лесовоза КамАЗ врезался в тягач Scania. При столкновении двух грузовиков были задеты 5 легковых авто. URA.RU уже писало о том, что на участке трассы Курган — Тюмень, который в 2021 году передумал ремонтировать подрядчик, за полтора года произошло 14 ДТП. При этом погибли пять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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