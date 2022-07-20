Путин раскрыл цели Канады, лишившей Евросоюз газа

20 июля 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Путин уточнил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока» не связано с политикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока» не связано с политикой. Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация в Донбассе. Это прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», — сказал Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Путин заявил, что России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока» не связано с политикой. Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация в Донбассе. Это прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», — сказал Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Путин заявил, что России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны.