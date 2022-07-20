Путин раскрыл цели Канады, лишившей Евросоюз газа

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин уточнил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока» не связано с политикой Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока» не связано с политикой. Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

«Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация в Донбассе. Это прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», — сказал Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Путин заявил, что России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для «Северного потока» не связано с политикой. Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация в Донбассе. Это прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», — сказал Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Путин заявил, что России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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