Россия вернется в мировой спорт, используя опыт СССР и Китая

19 октября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел, что ответить политикам из МОК на блокировку России в Олимпийском движении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия вернется в большой мировой спорт, используя опыт СССР и Китая. Доступность занятий физкультурой в свое время вывела в лидеры советских олимпийцев, а на Играх в Пекине в 2022 году то же самое продемонстрировали китайские атлеты. Это одна из целей российского руководства, полагают эксперты, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина на открытии форума «Россия — спортивная страна» и на заседании совета по развитию физкультуры и спорта 19 октября в Перми. Путин подчеркнул, что принципы Олимпийского движения оказались попраны, идеи олимпизма политизированы, в результате чего российские спортсмены не могут выступать на соревнованиях высшего уровня под флагом и с гимном своей страны. «„Благодаря“ некоторым руководителям МОК мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления», — заявил Путин. Он отметил, что Россия проводит различные спортивные состязания, а в 2024 году запланированы крупные международные спортивные соревнования с участием спортсменов из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Эту тему буквально накануне, сказал президент, он обсуждал во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам Путина, спорт — это «ценность, которую нельзя предать, отменить, обменять или продать». Он заверил, что российские спортсмены, которые вынуждены пропускать международные старты, будут поддерживаться государством. Но акцент власти делают на развитие массового спорта, о чем подробно говорили на заседании президентского совета. «Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек. Сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта. Этого еще недостаточно. Чтобы сделать спорт действительно народным, нужно обеспечить динамичное развитие спортивной инфраструктуры и рост производства отечественных спортивных товаров и оборудования. Спорт для нас — безусловный государственный приоритет», — подчеркнул президент. Эксперты увидели в акцентах Путина обращение к опыту СССР и Китая. По словам профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Черняховского развитие массового спорта позволило олимпийским командам на Играх в 1972 и 1976 годах обойти США в медальном зачете: в Мюнхене атлеты из СССР завоевали 99 медалей, в Монреале — 125, оставив главного соперника — США — далеко позади (вторыми в зачете тогда были спортсмены из ГДР). Статья по теме Как прошел первый день визита Путина в Пекин. Фоторепортаж Похожую тенденцию демонстрирует современный Китай, замечает директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «В Китае именно хорошая программа развития массового спорта и строительство спортивной инфраструктуры вылились в достижения на уровне профессионального спорта. Развитие спортивной инфраструктуры на низовом уровне [о чем и говорит Путин] — это фундамент для того, чтобы развивать профессиональный спорт и повышать свои достижения», — пояснил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия вернется в большой мировой спорт, используя опыт СССР и Китая. Доступность занятий физкультурой в свое время вывела в лидеры советских олимпийцев, а на Играх в Пекине в 2022 году то же самое продемонстрировали китайские атлеты. Это одна из целей российского руководства, полагают эксперты, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина на открытии форума «Россия — спортивная страна» и на заседании совета по развитию физкультуры и спорта 19 октября в Перми. Путин подчеркнул, что принципы Олимпийского движения оказались попраны, идеи олимпизма политизированы, в результате чего российские спортсмены не могут выступать на соревнованиях высшего уровня под флагом и с гимном своей страны. «„Благодаря“ некоторым руководителям МОК мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления», — заявил Путин. Он отметил, что Россия проводит различные спортивные состязания, а в 2024 году запланированы крупные международные спортивные соревнования с участием спортсменов из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Эту тему буквально накануне, сказал президент, он обсуждал во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам Путина, спорт — это «ценность, которую нельзя предать, отменить, обменять или продать». Он заверил, что российские спортсмены, которые вынуждены пропускать международные старты, будут поддерживаться государством. Но акцент власти делают на развитие массового спорта, о чем подробно говорили на заседании президентского совета. «Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек. Сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта. Этого еще недостаточно. Чтобы сделать спорт действительно народным, нужно обеспечить динамичное развитие спортивной инфраструктуры и рост производства отечественных спортивных товаров и оборудования. Спорт для нас — безусловный государственный приоритет», — подчеркнул президент. Эксперты увидели в акцентах Путина обращение к опыту СССР и Китая. По словам профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Черняховского развитие массового спорта позволило олимпийским командам на Играх в 1972 и 1976 годах обойти США в медальном зачете: в Мюнхене атлеты из СССР завоевали 99 медалей, в Монреале — 125, оставив главного соперника — США — далеко позади (вторыми в зачете тогда были спортсмены из ГДР). Похожую тенденцию демонстрирует современный Китай, замечает директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «В Китае именно хорошая программа развития массового спорта и строительство спортивной инфраструктуры вылились в достижения на уровне профессионального спорта. Развитие спортивной инфраструктуры на низовом уровне [о чем и говорит Путин] — это фундамент для того, чтобы развивать профессиональный спорт и повышать свои достижения», — пояснил политолог.