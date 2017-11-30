Доходы ректоров российских вузов проверят на адекватность

12:01 30 ноября 2017 1

Зарплата руководителей образовательных учреждений должна соответствовать заслугам вузов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Доходы ректоров российских вузов проанализируют в Минобрнауки. Ведомство намерено определить, насколько уровень зарплат руководителей соответствует достижениям и успехам возглавляемых ими образовательных учреждений.

Итоги проверки будут подведены в начале следующего года, пишут «Известия». Министерство планирует исключить случаи, когда заработная плата ректора в десять раз превышает жалование преподавательского состава. В ведомстве напомнили, что определенное соотношение среднемесячной зарплаты глав вузов и преподавателей закреплено на законодательном уровне.

Сейчас департамент стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ занимается сопоставлением результатов научной деятельности образовательных учреждений с уровнем зарплат их ректоров.

По данным Росстата, в начале этого года средняя заработная плата преподавателей вузов в России составила 49 900 рублей. При этом на Ямале преподаватели зарабатывают по 118,5 тысячи рублей, а в Дагестане — только 25 тысяч рублей.

Ранее Общероссийский народный фронт провел собственное исследование доходов преподавателей вузов, пишет RT. Общественники установили, что их средний доход на одной ставке не превышает 26 550 рублей.