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30 ноября 2017
12:01  30 ноября 2017 1

Доходы ректоров российских вузов проверят на адекватность

Клипарт. Административные здания. Москва, мгу
Зарплата руководителей образовательных учреждений должна соответствовать заслугам вузовФото: Антон Белицкий © URA.RU

Доходы ректоров российских вузов проанализируют в Минобрнауки. Ведомство намерено определить, насколько уровень зарплат руководителей соответствует достижениям и успехам возглавляемых ими образовательных учреждений.

Итоги проверки будут подведены в начале следующего года, пишут «Известия». Министерство планирует исключить случаи, когда заработная плата ректора в десять раз превышает жалование преподавательского состава. В ведомстве напомнили, что определенное соотношение среднемесячной зарплаты глав вузов и преподавателей закреплено на законодательном уровне.

Сейчас департамент стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ занимается сопоставлением результатов научной деятельности образовательных учреждений с уровнем зарплат их ректоров.

По данным Росстата, в начале этого года средняя заработная плата преподавателей вузов в России составила 49 900 рублей. При этом на Ямале преподаватели зарабатывают по 118,5 тысячи рублей, а в Дагестане — только 25 тысяч рублей.

Ранее Общероссийский народный фронт провел собственное исследование доходов преподавателей вузов, пишет RT. Общественники установили, что их средний доход на одной ставке не превышает 26 550 рублей.

Олег Теплоухов
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