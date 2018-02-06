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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости 
21:00  06 февраля 2018 0

Проблемы из-за «кремлевского списка», вор Гули правит в интернете, клоун Николай II. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Комиссия по оплате труда. Курган, чиновник, усталость, головная боль, рукалицо, жест рукой, рука лицо, facepalm, проблемы на работе
У российских бизнесменов срываются сделки за рубежом из-за «кремлевского списка»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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У российских миллиардеров начались первые проблемы из-за «кремлевского списка». Последствия от ущерба репутации бизнесменов не заставили себя долго ждать.

Волонтеры предвыборной кампании Владимира Путина рассказали, как собирали подписи за своего кандидата. Для сравнения: «автографы» за других кандидатов выпрашивали за пиво.

Уральский депутат, который придумал конкурс на лучшее оскорбление для Собчак, посмеялся над ее жалобой мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. А еще придумал новые условия для необычных соревнований.

Аномальный снегопад в Москве накалил обстановку между горожанами и властью: жители столицы нещадно закидывают снегоуборочную технику во дворах своих домов и обсуждают действия мэра города Сергея Собянина. Выясняем, как стихия повлияла на его имидж.

Кандидат на место вора №1 в России Гули активно развивает свои соцсети. Воровской авторитет раздает «короны» через «Перископ» и вообще использует просторы интернета в своих целях.

Московский депутат переодела бюсты правителей России (и СССР) разных времен в костюмы клоунов. Если это увидит Наталья Поклонская, будет очередной скандал.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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