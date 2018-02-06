Чем аукнулся «кремлевский доклад» для российской бизнес-элиты

21:04 06 февраля 2018 3

Многие из тех, кто оказался в «кремлевском списке», не были к этому готовы Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Фигуранты «Кремлевского доклада» Минфина США столкнулись с первыми реальными проблемами. После того как стали известны 210 имен россиян, в отношении которых в будущем могут быть введены санкции, жизнь крупных бизнесменов и руководителей корпораций поменялась. Многие из них уже обращаются в консалтинговые компании, проводят консультации с юристами.

Как рассказал «URA.RU» адвокат Александр Добровинский, к нему два дня назад обратились фигуранты списка, с которыми отказались работать британские юристы, ссылаясь на «кремлевский доклад». Он также сообщил, что основная часть его клиентов сейчас озабочена тем, как вывести свои активы и акции из-за рубежа.

Британские юристы уже отказываются работать на тех, кто попал в список Минфина США Фото: depositphotos.com

«Активы постепенно выводятся, в офшорах меняются имена бенефициаров. В основном консультируются на тему вывода капитала из американских и европейских банков», — пояснил корреспонденту «URA.RU» адвокат. Он не стал уточнять, возвращают ли при этом его клиенты деньги в Россию или ищут альтернативу в других странах.

Главы двух крупных российских консалтинговых агентств также подтвердили агентству, что «плотно работают» с клиентами из списка. Основная задача — просчитать имиджевые риски и построить «стратегию защиты». «К нам обращаются с запросом на то, чтобы увести из публичного поля аффилированные с госсектором частные компании. Таким образом, наши клиенты хотят скрыть свое прямое взаимодействие с госструктурами», — пояснил один из бизнес-консультантов. Его клиенты жалуются, что после того, как они попали в список Минфина США, с их бизнесом замораживают контракты не только зарубежные компании, но и российские партнеры. «Взаимодействие с ними на рынке считают токсичным», — резюмировал собеседник.

Ситуацию накаляют и слухи о содержании «засекреченной» части доклада — в бизнес-сообществе гуляют списки имен в разных вариациях.

Несмотря на то, что они ничем не подтверждены, их фигуранты терпят убытки: в банках отказывают в кредитах, партнеры и клиенты расторгают договоры, рассказал источник агентства. Минфин США ранее заявил, что кроме опубликованного списка существует и закрытая часть «кремлевского доклада»: именно в нем содержатся рекомендации к конгрессу по вводу санкций в отношении более узкого круга лиц.

Детям бизнесменов скоро придется вернуться учиться в Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Это внесло в российский бизнес неопределенность, которая уже начала пагубно сказываться на рынке, подтверждает экс-министр экономики Андрей Нечаев. «Попытки обращаться к консультантам — это такое самоуспокоение, потому что список точно не будет пересматриваться в ближайшее время. Уверен, что проблемы испытывают и те, кто собирался заключать сделки по недвижимости, и те, кто попытается устроить детей в школы или колледжи», — пояснил эксперт.

Напомним, оппозиционный политик Михаил Касьянов написал на своей странице в Twitter, что троим фигурантам «кремлевского списка» зарубежные банки рекомендовали закрыть свои счета, а одного из них попросили забрать сына из швейцарской школы.

По словам политолога Дмитрия Орешкина, это ожидаемая реакция зарубежных институтов на «кремлевский доклад», хоть он и не несет в себе прямых санкционных функций. «Список работает, так как на Западе действует институт репутации. Поэтому банки на всякий случай предпочитают отказаться от сомнительных клиентов, даже теряя плату за обслуживание счетов. То же касается и швейцарских школ, которые, возможно, не хотят прославиться тем, что в них дети „русских мафиози“ учатся», — считает эксперт.

Ко всему прочему, фигуранты «кремлевского доклада» сталкиваются с непредвиденными расходами. Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич рассказал «URA.RU», что публикация списка стала знаком для иностранных контрагентов: нужно строже подходить ко всем операциям из России, а также ко всему, что делают наши бизнесмены. «Банки, юристы и финансовые консультанты, ссылаясь на этот список, просят больше денег за свои услуги: говорят, мало ли, что будет. Таким образом, ведение бизнеса становится дороже, учитывая, что многие ведут свои дела через офшоры, обслуживание этих счетов на порядок возрастет», — рассказал о дополнительных сложностях Бунич.

Бизнесмены активно выводят свои активы из американских компаний Фото: Pixabay

Сейчас каждый фигурант списка «выбирается» из ситуации как может, говорит политолог Дмитрий Орешкин. «Я лично знаком с некоторыми из них, в основном все сейчас стараются максимально отстраниться от вертикали власти. Более влиятельные „имена“, по всей видимости, подключают админресурс для спасения своих зарубежных активов».

Эксперт напомнил, что Россия собиралась вступить в режим открытого обмена банковской информацией, чтобы бороться с уклонением от налогов. «Парадокс заключается в том, что мы этого так и не сделали, поскольку нужно было до 30 декабря подать определенные документы. Россия не успела их подготовить. Значит, какая-то группа с большими деньгами и большим авторитетом во власти не успела перепрятать свои деньги и повлияла на то, чтобы отложить вступление в систему. Они это „отложенное“ время используют, чтобы куда-то переместить или переименовать свои активы», — предположил Орешкин.

В telegram-канале «Открытая редакция» сообщалось, что сложности уже возникли у давно уехавшего из России совладельца алкогольной компании SPI Group Юрия Шефлера, владельца DST Global, бывшего совладельца и председателя совета директоров Mаil. ru Group Юрия Мильнера и у председателя совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александра Светакова. Позже Светаков и Мильнер опровергли это сообщение в СМИ.