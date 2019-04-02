Губернатор Куйвашев срочно улетел в Москву из-за события, которое посетит Путин

Летом в Екатеринбург прилетит президент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев срочно улетел в Москву. Об этом на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Екатеринбурге сказал глава регионального минкульта Павел Креков.

«Сюда еще должен был прийти губернатор Евгений Куйвашев, но его нет — срочно уехал в Москву решать что-то по крупному международному мероприятию, которое пройдет в Екатеринбурге» — передает корреспондент «URA.RU» слова Крекова. В департаменте информполитики области уточнили информацию. «Это [поездка] связано с федеральным оргкомитетом по GMIS», — сказала агентству директор департамента Юлия Прыткова.

Cаммит производства и индустриализации GMIS-2019 состоится в Екатеринбурге в июле вместе с международной выставкой «Иннопром». Площадку посетит президент России Владимир Путин. На мероприятие он пригласил 19 глав других государств.

Мединский приехал в Екатеринбург вместе с Народным артистом России Николаем Цискаридзе. Цель поездки — передать Театру музыкальной комедии символа Года театра.