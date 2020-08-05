Пермского призывника арестуют за отказ ехать в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Призывники. Челябинск., армия, призывной пункт, портянка
Казарме и больнице пермяк предпочел тюремную камеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Призывнику из Пермского края грозит шесть месяцев ареста за отказ проходить альтернативную службу в челябинской больнице, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Дело молодого человека рассмотрит Центральный городской суд.

«В военкомате города Чайковский призывника признали годным к военной службе с незначительными ограничениям. Однако он написал заявление о прохождении альтернативной службы. В этом качестве он должен был 21 месяц отработать уборщиком помещений в Челябинской областной больнице», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Был заключен срочный трудовой договор. Но обвиняемый без уважительных причин не захотел трудиться в интересах общества и государства», — добавили в прокуратуре. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит полгода ареста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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