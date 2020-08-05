Пермского призывника арестуют за отказ ехать в Челябинск

Призывнику из Пермского края грозит шесть месяцев ареста за отказ проходить альтернативную службу в челябинской больнице, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Дело молодого человека рассмотрит Центральный городской суд.
«В военкомате города Чайковский призывника признали годным к военной службе с незначительными ограничениям. Однако он написал заявление о прохождении альтернативной службы. В этом качестве он должен был 21 месяц отработать уборщиком помещений в Челябинской областной больнице», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Был заключен срочный трудовой договор. Но обвиняемый без уважительных причин не захотел трудиться в интересах общества и государства», — добавили в прокуратуре. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит полгода ареста.
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