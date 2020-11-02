Мишустин ввел новые условия по сельской ипотеке в ЯНАО

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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, деревянный дом, барак
Жителям Ямала увеличили сумму кредита по сельской ипотеке до 5 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Для жителей ЯНАО увеличили сумму кредита по сельской ипотеке с 3 до 5 млн рублей. Такое решение приняло правительство России. Официальный документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

«Одно изменение касается Ямало-Ненецкого автономного округа. Для жителей этого региона максимальная сумма кредита увеличилась до 5 млн рублей. Раньше такая возможность была только у жителей Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа», — сообщили в пресс-службе правительства РФ. Там отметили, что в остальных регионах России предельная сумма останется на уровне 3 млн рублей.

На совещании правительства 2 ноября Мишустин заметил, что изменения направлены на привлечение в села молодежи и качественных специалистов. «Рассчитываем, что эти изменения помогут людям, которые участвуют в этой программе, переезжать в сельскую местность», — сказал премьер-министр.

Кроме того, на первоначальный взнос по сельской ипотеке теперь можно потратить средства материнского капитала. Раньше банки могли отказать заявителям, сославшись на законодательство.

Программа льготной ипотеки для сельских жителей начала работать в ЯНАО в апреле этого года. Максимальная ставка по ней составляет 3%. Получить такой кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в селе, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома или квартиры в строящемся доме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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