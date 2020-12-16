В ЛДПР решают, как делить Челябинск и Курган на выборах в Госдуму

ЛДПР выстраивает стратегию для парламентских выборов в двух регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вслед за «Единой Россией» ЛДПР думает над раздельными партийными списками для выборов в Госдуму в 2021 году для Курганской и Челябинской областей, сообщил источник URA.RU в партии. Также решено, что челябинский депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин не будет баллотироваться по одномандатному округу в соседнем регионе.

«Я для себя принял решение, что пойду на выборы по Златоустовскому одномандатному округу. Что до разделения списков, то все будет так, как решит партия», — прокомментировал эту информацию URA.RU сам Пашин. Ранее он рассматривал возможность баллотироваться и в Курганской области.

Координатор курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин в разговоре с URA.RU не исключил своего выдвижения в Госдуму по одномандатному округу. При этом он обратил внимание, что решение будет принимать руководство партии: «Возложат на меня такую ответственность — я, конечно, буду активно участвовать в избирательной кампании и бороться до конца. Если будет другой мой однопартиец — я с удовольствием буду выполнять свои обязанности и помогать ему».

Комментируя объединение партийных списков с другими регионами, Ярушин заявил, что решение еще не принято. «Тем более, вчера прошел съезд партии, избрали новый состав Высшего совета. Вполне возможно, что новый состав внесет какие-то коррективы. Сейчас на эту тему рано говорить», — добавил он.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Половину депутатов выберут в 225 одномандатных округах, остальных — по партийным спискам в территориальных группах.