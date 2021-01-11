В России более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировано 23 315 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — заявили в оперштабе. Жертвами инфекции за сутки стали 436 человек, выздоровело 21 786 пациентов.
В лидерах по количеству заболевших в России остается Москва, где за прошедшие сутки зафиксировано 4 646 новых случаев. Затем идет Санкт-Петербург с 3 004 заболевшими за сутки. Замыкает тройку Московская область, где количество заболевших увеличилось на 1 315 человек.
Среди регионов УрФО лидер также остается неизменным — в Свердловской области зафиксировано 384 новых случая коронавируса. В Челябинской области за сутки заразились 295 человек, в Пермском крае — 285, в ХМАО — 196, в Тюменской области — 154, в ЯНАО — 124, в Курганской области — 104.
За все время пандемии в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стало 62 273 человека, выздоровели 2 800 675 пациентов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай заболевания «британским» штаммом коронавируса, сообщает «Утро.ру». Тем временем в мире уже выявлено более 90 миллионов случаев COVID-19, передает «Газета Кемерова».
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