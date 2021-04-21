Потомок сибирского хана Кучума обвинил поклонников Ермака в пиаре

В Тобольске не утихает скандал вокруг имени для аэропорта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прямой потомок хана Кучума Игорь Сибирский обвинил сторонников присвоения имени Ермака тобольскому аэропорту в политическом пиаре. Об этом он заявил в письме URA.RU — подлинность письма агентству подтвердили в канцелярии Дома Чингисхана царевичей и князей Сибирских. Ранее из-за невключения атамана в шорт-лист вариантов наименования в регионе разгорелся скандал.

«Обстановка нагнетается искусственно не татарскими или русскими общинами, и не местной властью (им вместе жить), а лицами, не имеющими никакого отношения ни к Сибири, ни к ее богатой истории. Видимо, это попытка сделать себе пиар перед предстоящими выборами. Такие действия идут во вред не только региону, но и всему нашему государству», — заявил Сибирский.

По мнению потомка сибирского хана, конфликт из-за Ермака разделяет общество. «Ермак — историческая личность. О нем можно и нужно помнить и народам Сибири, и русским. Для меня, как для прямого потомка хана Кучума, имя Ермака также имеет важное значение как человека оставившего глубокий след в семейной истории, но сейчас другое время, и мы должны идти вперед на пути созидания мира», — отметил Сибирский.

15 марта Тобольская палата объявила шорт-лист имен для аэропорта, среди которых не оказалось имени Ермака. Выбор общественников возмутил казаков России и зарубежья. С резкой критикой из-за отсутствия в списке покорителя Сибири выступили писатель Михаил Тарковский и политконсультант Анатолий Вассерман. Политик и писатель Захар Прилепин призвал назвать аэропорт именем Ермака «государственным решением». 10 апреля стало известно, что воздушной гавани присвоят имя картографа и архитектора Семена Ремезова.