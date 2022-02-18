Патрушев заявил о пособничестве госорганов мигрантам-нарушителям

18 февраля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев рассказал о проблемах с мигрантами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 18 февраля заявил, что есть факты пособничества нарушителям миграционного законодательства со стороны государственных органов. На это он обратил внимание на совещании с губернаторами УрФО. «На эффективность реализации миграционной политики негативное влияние оказывают факты пособничества нарушениям миграционного законодательства со стороны работников многофункциональных миграционных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также сохраняющиеся проблемы кадрового и материально-технического обеспечения подразделений МВД России по вопросам миграции», — заявил Патрушев. Он также отметил, что участковые уполномоченные полиции не всегда владеют информацией о проживающих на административных участках мигрантах. Места жительства мигрантов, их работа проверяются формально. Все это, по словам Патрушева, требует дополнительных мер в решении вопросов. Особое внимание секретарь Совета безопасности обратил на то, что надо активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные исламские взгляды. При этом важной остается социально-культурная адаптация и интеграции мигрантов, а также их детей в российское общество. На этом же совещании Патрушев потребовал от губернаторов ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей усилить работу по профилактике террористической активности. В частности, в 2021 году удалось предотвратить въезд 48 иностранцев, состоящих в экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. Кроме того, была пресечена деятельность шести террористических ячеек и установлено больше 50 человек, причастных к ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 18 февраля заявил, что есть факты пособничества нарушителям миграционного законодательства со стороны государственных органов. На это он обратил внимание на совещании с губернаторами УрФО. «На эффективность реализации миграционной политики негативное влияние оказывают факты пособничества нарушениям миграционного законодательства со стороны работников многофункциональных миграционных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также сохраняющиеся проблемы кадрового и материально-технического обеспечения подразделений МВД России по вопросам миграции», — заявил Патрушев. Он также отметил, что участковые уполномоченные полиции не всегда владеют информацией о проживающих на административных участках мигрантах. Места жительства мигрантов, их работа проверяются формально. Все это, по словам Патрушева, требует дополнительных мер в решении вопросов. Особое внимание секретарь Совета безопасности обратил на то, что надо активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные исламские взгляды. При этом важной остается социально-культурная адаптация и интеграции мигрантов, а также их детей в российское общество. На этом же совещании Патрушев потребовал от губернаторов ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей усилить работу по профилактике террористической активности. В частности, в 2021 году удалось предотвратить въезд 48 иностранцев, состоящих в экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. Кроме того, была пресечена деятельность шести террористических ячеек и установлено больше 50 человек, причастных к ней.