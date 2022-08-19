Свердловский санаторий переманивает тюменских врачей

19 августа 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Работать придется в Свердловской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени ищут главврача на зарплату от 130 тысяч рублей в месяц для работы в Свердловской области. Соответствующая вакансия размещена на платформе «Зарплата.ру». «Главный врач в санаторий в селе Обуховское, Камышловский район. Зарплата от 130 тысяч на руки, а также процент от выполнения плана по медицинским услугам. Полный рабочий день», — говорится в вакансии. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на руководящей должности в медицинском учреждении не менее трех лет, а также быть практикующим врачом. Работодатель со своей стороны обещает официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Также кандидату обещают покрытие расходов на проезд и питание. Главный врач должен будет проживать на территории санатория. Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах дефицит кадров. При этом Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медицинских работников.

В Тюмени ищут главврача на зарплату от 130 тысяч рублей в месяц для работы в Свердловской области. Соответствующая вакансия размещена на платформе «Зарплата.ру». «Главный врач в санаторий в селе Обуховское, Камышловский район. Зарплата от 130 тысяч на руки, а также процент от выполнения плана по медицинским услугам. Полный рабочий день», — говорится в вакансии. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на руководящей должности в медицинском учреждении не менее трех лет, а также быть практикующим врачом. Работодатель со своей стороны обещает официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Также кандидату обещают покрытие расходов на проезд и питание. Главный врач должен будет проживать на территории санатория. Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах дефицит кадров. При этом Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медицинских работников.