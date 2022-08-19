Свердловский санаторий переманивает тюменских врачей

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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , терапевт, врач, больница, доктор
Работать придется в Свердловской области Фото:

В Тюмени ищут главврача на зарплату от 130 тысяч рублей в месяц для работы в Свердловской области. Соответствующая вакансия размещена на платформе «Зарплата.ру».

«Главный врач в санаторий в селе Обуховское, Камышловский район. Зарплата от 130 тысяч на руки, а также процент от выполнения плана по медицинским услугам. Полный рабочий день», — говорится в вакансии.

Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на руководящей должности в медицинском учреждении не менее трех лет, а также быть практикующим врачом. Работодатель со своей стороны обещает официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Также кандидату обещают покрытие расходов на проезд и питание. Главный врач должен будет проживать на территории санатория.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах дефицит кадров. При этом Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медицинских работников.

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В Тюмени ищут главврача на зарплату от 130 тысяч рублей в месяц для работы в Свердловской области. Соответствующая вакансия размещена на платформе «Зарплата.ру». «Главный врач в санаторий в селе Обуховское, Камышловский район. Зарплата от 130 тысяч на руки, а также процент от выполнения плана по медицинским услугам. Полный рабочий день», — говорится в вакансии. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на руководящей должности в медицинском учреждении не менее трех лет, а также быть практикующим врачом. Работодатель со своей стороны обещает официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Также кандидату обещают покрытие расходов на проезд и питание. Главный врач должен будет проживать на территории санатория. Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах дефицит кадров. При этом Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медицинских работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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