В Мегионе (ХМАО) 29 апреля подготовили груз, который отправится в Луганскую Народную республику (ЛНР). Как сообщили в городской администрации, вместе с посылками для бойцов будет переданы три автомобиля УАЗ.
«В субботу, 29 апреля, сформирован груз гуманитарной помощи, который отправится в Луганскую Народную республику вместе с автомобилями УАЗ, подготовленными для российских бойцов, выполняющих поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. До места назначения доставят мобильные электрогенераторы и строительные инструменты, медикаменты, продукты питания, коробки с окопными свечами, термобелье», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Школьники написали для военнослужащих письма, их также передадут вместе с посылками. Участие в погрузке приняли врио главы Мегиона Игорь Алчинов, зампредседателя городской Думы Александр Курушин и волонтеры.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Туда доставлена очередная партия груза.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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