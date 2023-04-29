В ХМАО подготовили УАЗы и посылки для отправки в ЛНР. Фото

29 апреля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Из Мегиона в ЛНР отправятся три УАЗа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мегионе (ХМАО) 29 апреля подготовили груз, который отправится в Луганскую Народную республику (ЛНР). Как сообщили в городской администрации, вместе с посылками для бойцов будет переданы три автомобиля УАЗ. «В субботу, 29 апреля, сформирован груз гуманитарной помощи, который отправится в Луганскую Народную республику вместе с автомобилями УАЗ, подготовленными для российских бойцов, выполняющих поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. До места назначения доставят мобильные электрогенераторы и строительные инструменты, медикаменты, продукты питания, коробки с окопными свечами, термобелье», — сообщается в telegram-канале мэрии. Школьники написали для военнослужащих письма, их также передадут вместе с посылками. Участие в погрузке приняли врио главы Мегиона Игорь Алчинов, зампредседателя городской Думы Александр Курушин и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Туда доставлена очередная партия груза. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства. Посылки и автомобили подготовили к отправке Тelegram-канал «Официальный Мегион» В ЛНР доставят оборудование, окопные свечи, термобелье Тelegram-канал «Официальный Мегион»

В Мегионе (ХМАО) 29 апреля подготовили груз, который отправится в Луганскую Народную республику (ЛНР). Как сообщили в городской администрации, вместе с посылками для бойцов будет переданы три автомобиля УАЗ. «В субботу, 29 апреля, сформирован груз гуманитарной помощи, который отправится в Луганскую Народную республику вместе с автомобилями УАЗ, подготовленными для российских бойцов, выполняющих поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. До места назначения доставят мобильные электрогенераторы и строительные инструменты, медикаменты, продукты питания, коробки с окопными свечами, термобелье», — сообщается в telegram-канале мэрии. Школьники написали для военнослужащих письма, их также передадут вместе с посылками. Участие в погрузке приняли врио главы Мегиона Игорь Алчинов, зампредседателя городской Думы Александр Курушин и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Туда доставлена очередная партия груза. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.