В ХМАО подготовили УАЗы и посылки для отправки в ЛНР. Фото

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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , уаз, машина
Из Мегиона в ЛНР отправятся три УАЗа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мегионе (ХМАО) 29 апреля подготовили груз, который отправится в Луганскую Народную республику (ЛНР). Как сообщили в городской администрации, вместе с посылками для бойцов будет переданы три автомобиля УАЗ.

«В субботу, 29 апреля, сформирован груз гуманитарной помощи, который отправится в Луганскую Народную республику вместе с автомобилями УАЗ, подготовленными для российских бойцов, выполняющих поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. До места назначения доставят мобильные электрогенераторы и строительные инструменты, медикаменты, продукты питания, коробки с окопными свечами, термобелье», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Школьники написали для военнослужащих письма, их также передадут вместе с посылками. Участие в погрузке приняли врио главы Мегиона Игорь Алчинов, зампредседателя городской Думы Александр Курушин и волонтеры.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Туда доставлена очередная партия груза.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.

Посылки и автомобили подготовили к отправке
Посылки и автомобили подготовили к отправке
В ЛНР доставят оборудование, окопные свечи, термобелье
В ЛНР доставят оборудование, окопные свечи, термобелье

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В Мегионе (ХМАО) 29 апреля подготовили груз, который отправится в Луганскую Народную республику (ЛНР). Как сообщили в городской администрации, вместе с посылками для бойцов будет переданы три автомобиля УАЗ. «В субботу, 29 апреля, сформирован груз гуманитарной помощи, который отправится в Луганскую Народную республику вместе с автомобилями УАЗ, подготовленными для российских бойцов, выполняющих поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. До места назначения доставят мобильные электрогенераторы и строительные инструменты, медикаменты, продукты питания, коробки с окопными свечами, термобелье», — сообщается в telegram-канале мэрии. Школьники написали для военнослужащих письма, их также передадут вместе с посылками. Участие в погрузке приняли врио главы Мегиона Игорь Алчинов, зампредседателя городской Думы Александр Курушин и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Туда доставлена очередная партия груза. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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