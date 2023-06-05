В Южную группировку войск поступили модернизованные танки Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщила пресс-служба госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил) конструкторы внесли изменения на основе пожеланий экипажей.
«„Южная“ группировка войск получила модернизованные танки Т-90М. Конструкторы внесли ряд изменений, улучшающих их боевые качества. Инженеры корпорации „Уралвагонзавод“ учил пожелания экипажей», — отметили в УВЗ.
Военнослужащий РФ в распространенном госкорпорацией видео отметил, что командир танка имеет новый панорамный прицел. Есть возможность дистанционного управления зенитной установкой. Усовершенствована система защиты. Также машина снабжена накидкой, которая исключает обнаружение техники со стороны противника с помощью тепловизора.
«До 50 градусов может доходить, когда в течение дня катаешься. Люки закрыты у тебя для безопасности, внутри очень жарко», — рассказал об опыте вождения других танков боец с позывным «Липа».
В результате Т-90М снабдили кондиционером. Танки достались лучшим экипажам. Один из них за день смог подбить три машины противника. За это военнослужащих представили к награждению Орденом Мужества.
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