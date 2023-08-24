В ХМАО задержали рейс до Тюмени на четыре часа

Причиной задержки стало позднее прибытие самолета
Рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на четыре часа. Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 22:25. Задерживается», — указано на онлайн-табло Рощино.
В аэропорту Нягани URA.RU сообщили, что самолет должен был вылететь в 16:30. Однако из-за позднего прибытия воздушного судна вылет произойдет в 20:50.
Ранее агентство писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
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