В ХМАО задержали рейс до Тюмени на четыре часа

24 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Причиной задержки стало позднее прибытие самолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на четыре часа. Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 22:25. Задерживается», — указано на онлайн-табло Рощино. В аэропорту Нягани URA.RU сообщили, что самолет должен был вылететь в 16:30. Однако из-за позднего прибытия воздушного судна вылет произойдет в 20:50. Ранее агентство писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

Рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на четыре часа. Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 22:25. Задерживается», — указано на онлайн-табло Рощино. В аэропорту Нягани URA.RU сообщили, что самолет должен был вылететь в 16:30. Однако из-за позднего прибытия воздушного судна вылет произойдет в 20:50. Ранее агентство писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.