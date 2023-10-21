21 октября 2023

Юрист объяснил, почему пенсии в России всем повышают по-разному

Юрист Виноградов: размер пенсий зависит от возраста и профессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Пенсионеры. Курган , парк, пенсия, пенсионеры, осень
Размер пенсии для человека зависит от многих факторов, потому он и не одинаков, отметил Вадим Виноградов Фото:

Возраст, профессия, география и другие факторы влияют на индексацию пенсией, поэтому они повышаются по-разному у каждого человека. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда», — сообщил Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Среди других причин, почему у пенсионеров по-разному повышаются выплаты, Виноградов выделил трудовой стаж, возраст и профессию. Например, человек, который работал на госслужбе или в «Роскосмосе», будет получать больше после выхода на пенсию. Также надбавку к пенсии могут получить пенсионеры, у которых на иждивении находятся близкие родственники.

Новость по теме
Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

Если пенсионеру старше 80 лет, то он получит надбавку в 7567,33. Если человек больше 30 лет проработал в сельской местности, то он также будет получать больше в старости. Таким образом, пенсия каждого конкретного человека — это совокупность факторов. Также размер пенсии зависит и от страхового стажа.

С октября в России были повышены пенсии. Они проиндексировались у части граждан. Подробнее об этом рассказывало URA.RU. К тому же в 2024 году в России накопительную пенсию смогут получить в два раза больше человек, чем в 2023.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возраст, профессия, география и другие факторы влияют на индексацию пенсией, поэтому они повышаются по-разному у каждого человека. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда», — сообщил Вадим Виноградов агентству «Прайм». Среди других причин, почему у пенсионеров по-разному повышаются выплаты, Виноградов выделил трудовой стаж, возраст и профессию. Например, человек, который работал на госслужбе или в «Роскосмосе», будет получать больше после выхода на пенсию. Также надбавку к пенсии могут получить пенсионеры, у которых на иждивении находятся близкие родственники. Если пенсионеру старше 80 лет, то он получит надбавку в 7567,33. Если человек больше 30 лет проработал в сельской местности, то он также будет получать больше в старости. Таким образом, пенсия каждого конкретного человека — это совокупность факторов. Также размер пенсии зависит и от страхового стажа. С октября в России были повышены пенсии. Они проиндексировались у части граждан. Подробнее об этом рассказывало URA.RU. К тому же в 2024 году в России накопительную пенсию смогут получить в два раза больше человек, чем в 2023.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...