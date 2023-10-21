Юрист объяснил, почему пенсии в России всем повышают по-разному

Юрист Виноградов: размер пенсий зависит от возраста и профессии

22 октября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Размер пенсии для человека зависит от многих факторов, потому он и не одинаков, отметил Вадим Виноградов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возраст, профессия, география и другие факторы влияют на индексацию пенсией, поэтому они повышаются по-разному у каждого человека. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда», — сообщил Вадим Виноградов агентству «Прайм». Среди других причин, почему у пенсионеров по-разному повышаются выплаты, Виноградов выделил трудовой стаж, возраст и профессию. Например, человек, который работал на госслужбе или в «Роскосмосе», будет получать больше после выхода на пенсию. Также надбавку к пенсии могут получить пенсионеры, у которых на иждивении находятся близкие родственники. Новость по теме Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году Если пенсионеру старше 80 лет, то он получит надбавку в 7567,33. Если человек больше 30 лет проработал в сельской местности, то он также будет получать больше в старости. Таким образом, пенсия каждого конкретного человека — это совокупность факторов. Также размер пенсии зависит и от страхового стажа. С октября в России были повышены пенсии. Они проиндексировались у части граждан. Подробнее об этом рассказывало URA.RU. К тому же в 2024 году в России накопительную пенсию смогут получить в два раза больше человек, чем в 2023. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возраст, профессия, география и другие факторы влияют на индексацию пенсией, поэтому они повышаются по-разному у каждого человека. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда», — сообщил Вадим Виноградов агентству «Прайм». Среди других причин, почему у пенсионеров по-разному повышаются выплаты, Виноградов выделил трудовой стаж, возраст и профессию. Например, человек, который работал на госслужбе или в «Роскосмосе», будет получать больше после выхода на пенсию. Также надбавку к пенсии могут получить пенсионеры, у которых на иждивении находятся близкие родственники. Если пенсионеру старше 80 лет, то он получит надбавку в 7567,33. Если человек больше 30 лет проработал в сельской местности, то он также будет получать больше в старости. Таким образом, пенсия каждого конкретного человека — это совокупность факторов. Также размер пенсии зависит и от страхового стажа. С октября в России были повышены пенсии. Они проиндексировались у части граждан. Подробнее об этом рассказывало URA.RU. К тому же в 2024 году в России накопительную пенсию смогут получить в два раза больше человек, чем в 2023.