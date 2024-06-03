«РВ»: российский боец в одиночку остановил штурм ВСУ у Работино

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
ВСУ пытались прорваться в районе Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский пехотинец в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ около Работино. Об этом сообщают российские военкоры.

«Бойцы 42-й дивизии обнаружили дронами передвижение противника… Сначала воин встретил противника гранатой, а потом выжившего в стрелковом бою ликвидировал огнем из автомата», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что беспилотник, который обнаружил украинских солдат, не смог помочь российскому, потому что у него не сработала система сброса боеприпаса.

Российские военные взяли под контроль Работино 30 апреля. Об этом заявил председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Сейчас Работино находится в серой зоне, ВСУ физически не контролируют село, отмечал Рогов.

Украинская армия начала наступление на Работино еще летом в прошлом году. Она планировала выйти к Крыму. Бои за населенный пункт шли почти год.

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Российский пехотинец в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ около Работино. Об этом сообщают российские военкоры. «Бойцы 42-й дивизии обнаружили дронами передвижение противника… Сначала воин встретил противника гранатой, а потом выжившего в стрелковом бою ликвидировал огнем из автомата», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что беспилотник, который обнаружил украинских солдат, не смог помочь российскому, потому что у него не сработала система сброса боеприпаса. Российские военные взяли под контроль Работино 30 апреля. Об этом заявил председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Сейчас Работино находится в серой зоне, ВСУ физически не контролируют село, отмечал Рогов. Украинская армия начала наступление на Работино еще летом в прошлом году. Она планировала выйти к Крыму. Бои за населенный пункт шли почти год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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