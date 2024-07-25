Военные ВСУ расстреляли друг друга в Харьковской области: карта СВО на Украине 25 июля

В Харьковской области военные ВСУ открыли огонь друг по другу

25 июля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

В Харьковской области военнослужащие ВСУ стали стрелять друг по другу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенном в Харьковской области, произошла перестрелка в результате «межличностного конфликта» среди военнослужащих. Трое бойцов погибли, еще четверо получили ранения. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Военные ВСУ открыли огонь друг по другу В ходе конфликта в одном из военных подразделений украинских сил, расположенных в Харьковской области, произошла перестрелка. По предварительной информации, инцидент был вызван личными разногласиями между военнослужащими. В результате три человека скончались и еще четверо получили ранения. В telegram-канале группировки ВСУ «Хортица» сообщили, что все пострадавшие были экстренно транспортированы в военно-медицинский клинический центр, где они получают необходимое лечение, находясь в тяжелом состоянии. Атаки противника по территории РФ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над территорией Белгородского района. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано. По данным главы региона, падение обломков привело к возникновению нескольких очагов горения сухой травы. Пожарные бригады проводят работы по ликвидации возгораний. Также уточняется информация о возможных последствиях происшествия. В поселке Юбилейный Курской области произошел пожар в частном жилом доме, вызванный падением фрагментов беспилотника. В результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Он рассказал, что инцидент произошел в результате падения обломков БПЛА, в результате чего загорелся дом, и женщина, пытавшаяся потушить пламя, получила ожоги. Смирнов также сообщил, что пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия. Условные обозначения URA.RU Южнодонецкое направление Минобороны РФ сообщило об успешном применении самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» артиллерийской группировки «Восток», в результате которого были уничтожены наблюдательные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что основной задачей минометов «Тюльпан» является ликвидация укрепленных районов, бетонных укреплений, военной техники и личного состава противника. Кроме того, в ведомстве доложили о боевом применении обновленного вертолета Ка-52М, который осуществил ракетный удар по позициям и личному составу украинских сил под контролем группировки «Восток». Экипаж использовал неуправляемые ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь», выпущенные по координатам, заданным командованием. Снайперы камчатской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ночную ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Огонь по противнику велся из засады с использованием крупнокалиберных снайперских винтовок, тепловизионных приборов и насадок отечественного производства. Авдеевское направление Минобороны доложило об успешных действиях ударных FPV-дронов специального назначения «Вега», действующих в рамках группировки «Юг», которые прервали процесс ротации украинских военных, уничтожив обнаруженные цели на авдеевском направлении. После выявления позиций противника командование приняло решение задействовать ударные дроны, все обнаруженные цели были уничтожены. Снайперы из состава мотострелкового соединения группировки «Центр» успешно ликвидировали наблюдателей и пулеметный расчет ВСУ, оказав поддержку наступающим штурмовым подразделениям на авдеевском направлении. Они провели разведку территории, выбрали оптимальное место для огневой позиции и, проанализировав активность противника, подождали наилучшего момента для атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенном в Харьковской области, произошла перестрелка в результате «межличностного конфликта» среди военнослужащих. Трое бойцов погибли, еще четверо получили ранения. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В ходе конфликта в одном из военных подразделений украинских сил, расположенных в Харьковской области, произошла перестрелка. По предварительной информации, инцидент был вызван личными разногласиями между военнослужащими. В результате три человека скончались и еще четверо получили ранения. В telegram-канале группировки ВСУ «Хортица» сообщили, что все пострадавшие были экстренно транспортированы в военно-медицинский клинический центр, где они получают необходимое лечение, находясь в тяжелом состоянии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над территорией Белгородского района. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано. По данным главы региона, падение обломков привело к возникновению нескольких очагов горения сухой травы. Пожарные бригады проводят работы по ликвидации возгораний. Также уточняется информация о возможных последствиях происшествия. В поселке Юбилейный Курской области произошел пожар в частном жилом доме, вызванный падением фрагментов беспилотника. В результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Он рассказал, что инцидент произошел в результате падения обломков БПЛА, в результате чего загорелся дом, и женщина, пытавшаяся потушить пламя, получила ожоги. Смирнов также сообщил, что пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия. Минобороны РФ сообщило об успешном применении самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» артиллерийской группировки «Восток», в результате которого были уничтожены наблюдательные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что основной задачей минометов «Тюльпан» является ликвидация укрепленных районов, бетонных укреплений, военной техники и личного состава противника. Кроме того, в ведомстве доложили о боевом применении обновленного вертолета Ка-52М, который осуществил ракетный удар по позициям и личному составу украинских сил под контролем группировки «Восток». Экипаж использовал неуправляемые ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь», выпущенные по координатам, заданным командованием. Снайперы камчатской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ночную ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Огонь по противнику велся из засады с использованием крупнокалиберных снайперских винтовок, тепловизионных приборов и насадок отечественного производства. Минобороны доложило об успешных действиях ударных FPV-дронов специального назначения «Вега», действующих в рамках группировки «Юг», которые прервали процесс ротации украинских военных, уничтожив обнаруженные цели на авдеевском направлении. После выявления позиций противника командование приняло решение задействовать ударные дроны, все обнаруженные цели были уничтожены. Снайперы из состава мотострелкового соединения группировки «Центр» успешно ликвидировали наблюдателей и пулеметный расчет ВСУ, оказав поддержку наступающим штурмовым подразделениям на авдеевском направлении. Они провели разведку территории, выбрали оптимальное место для огневой позиции и, проанализировав активность противника, подождали наилучшего момента для атаки.