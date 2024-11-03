Житель Мариновки рассказал о проводимой Киевом украинизации сел

Житель Мариновки в ДНР: Киев проводил насильственную украинизацию в селе
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Киев насильно проводил украинизацию в селе Мариновка в ДНР
Киев насильно проводил украинизацию в селе Мариновка в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Мариновки в ДНР, освобожденной от украинских войск, рассказал о процессе насильственной украинизации, который проводился киевским режимом в их селе. По его словам, давление на местное население началось с переименований улиц и учреждений, а также с внедрения украинского языка в повседневное общение.

«Я с 1992 года устроился на шахту „Россия“, проработал, а потом пошла украинизация и ее в „Котляревскую“ переименовали... Начали украинизировать, улицы переименовывать, города. Я почти 20 лет отработал на шахте „Россия“, она для меня осталась „Россия“. И Красноармейск (украинское название — Покровск) остался, как и был, Красноармейском. Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей „правильно“ думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском», — рассказал Борис в беседе с РИА Новости.

Кроме изменений в языковой политике, жители сталкивались с попытками изменения их культурных особенностей. Борис отметил, что даже образовательные учреждения не остались в стороне от процесса украинизации, начиная с детских садов и школ, где детей старались научить думать в соответствии с киевской политикой.

В конце сентября 2024 года российские силы освободили Мариновку в ДНР. О взятии населенного пункта под контроль сообщило Минобороны РФ.

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Житель Мариновки в ДНР, освобожденной от украинских войск, рассказал о процессе насильственной украинизации, который проводился киевским режимом в их селе. По его словам, давление на местное население началось с переименований улиц и учреждений, а также с внедрения украинского языка в повседневное общение. «Я с 1992 года устроился на шахту „Россия“, проработал, а потом пошла украинизация и ее в „Котляревскую“ переименовали... Начали украинизировать, улицы переименовывать, города. Я почти 20 лет отработал на шахте „Россия“, она для меня осталась „Россия“. И Красноармейск (украинское название — Покровск) остался, как и был, Красноармейском. Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей „правильно“ думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском», — рассказал Борис в беседе с РИА Новости. Кроме изменений в языковой политике, жители сталкивались с попытками изменения их культурных особенностей. Борис отметил, что даже образовательные учреждения не остались в стороне от процесса украинизации, начиная с детских садов и школ, где детей старались научить думать в соответствии с киевской политикой. В конце сентября 2024 года российские силы освободили Мариновку в ДНР. О взятии населенного пункта под контроль сообщило Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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