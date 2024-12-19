Тюменский перевозчик обратился к Путину из-за дорожных поборов в ЯНАО

Владелец транспортной компании из Тюмени (Тюменская область) Юрий Смульский пожаловался президенту России Владимиру Путину на некорректную работу пунктов весового контроля крупногабаритного транспорта в ЯНАО. Обращение он направил на прямую линию с главой государства. В разговоре с URA.RU тюменец заявил, что из-за неправильно настроенных дорожных весов его постоянно штрафуют. На сегодняшний долг составляет 5 000 000 рублей.
«У меня десять машин. И почти всегда, когда маршрут перевозок лежит через ЯНАО, начинают приходить штрафы: то 250 000 рублей, то 350 000 рублей. При этом, и с весом, и с габаритом машин у нас все в порядке: перед каждым рейсом все это дело тщательно проверяется. Пытались спорить с местными властями, но безрезультатно. Нам говорят, что система контроля настроена нормально и работает в штатном режиме. Сейчас у меня накопилось уже 5 000 000 рублей штрафов. Поэтому решил обратиться со своей проблемой на прямую линию с президентом. Может, он поможет», — рассказал собеседник агентства.
В департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что 19 декабря президент России Владимир Путин проводит свою традиционную прямую линию. Агентство подготовило список наиболее распространенных вопросов, с которыми к главе государства в последнее время обращались жители Тюменской области.
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