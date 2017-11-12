В компании «Мегафон» объяснили, что сбои в сети случились из-за профилактических работ. Представители сотового оператора уточнили, что уже к утру проблемы со связью были устранены.
«Компания приносит извинения. Затронутым абонентам будут предоставлены компенсации», — указано в сообщении «Мегафона».
В компании пояснили, что сбой случился во время профилактических работ, поэтому услуги связи для абонентов «МегаФон» и Yota столичного и центрального региона оказались недоступны, пишет портал Life.ru.
Ранее абоненты компании пожаловались на то, что в работе сотовой сети появились перебои. В частности. отсутствовала голосовая связь и мобильный интернет. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других российских городов.