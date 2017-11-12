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12 ноября 2017
11:49  12 ноября 2017 0

«Мегафон» объяснил причины сбоя в сети

Клипарт. Вывески. Пермь, мегафон, сотовая связь
Неполадки со связью произошли в «Мегафоне» во время профилактических работФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В компании «Мегафон» объяснили, что сбои в сети случились из-за профилактических работ. Представители сотового оператора уточнили, что уже к утру проблемы со связью были устранены.

«Компания приносит извинения. Затронутым абонентам будут предоставлены компенсации», — указано в сообщении «Мегафона».

В компании пояснили, что сбой случился во время профилактических работ, поэтому услуги связи для абонентов «МегаФон» и Yota столичного и центрального региона оказались недоступны, пишет портал Life.ru.

Ранее абоненты компании пожаловались на то, что в работе сотовой сети появились перебои. В частности. отсутствовала голосовая связь и мобильный интернет. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других российских городов.

Нина Калинина
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