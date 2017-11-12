Абоненты Yota и «МегаФона» заявили о сбоях в работе сети

06:59 12 ноября 2017 0

Пользователи жалуются на отсутствие голосовой связи и интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Абоненты мобильных операторов «МегаФон» и Yota жалуются на перебои в работе сети. В частности, речь идет об отсутствии голосовой связи и мобильного интернета.

Эту информацию подтверждают и данные сайта Downdetector.ru, который отслеживает сбои в сфере телекоммуникацией. Как указано на ресурсе, сообщения о проблемах у Yota приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Хабаровска и Тулы. На работу «МегаФона», помимо жителей этих городов, жалуются абоненты из Рязани и Саратова.

В своем Twitter Yota подтвердила информацию о сбое, отметив, что специалисты уже занимаются устранением неполадок.