Президент России наградил спикера Тюменской облдумы

20:49 25 января 2018 4

Сергей Корепанов получит высокую награду из рук президента России Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В числе кавалеров ордена — патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-президент Российской академии наук Юрий Осипов и другие.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Тюменской областной думы, указ о награждении уже поступил в региональное Заксобрание. Сам Сергей Корепанов сейчас находится в отпуске, рабочие будни у него начнутся через неделю.

Орден Александра Невского вручают госслужащим за особые заслуги личные заслуги перед страной — в деле государственного строительства, добросовестную службу, за успехи в деле укрепления международного авторитета России, развития экономики, науки и другие заслуги.

Церемония вручения государственных наград, как правило, проходит в в Кремле. Ордена награжденным вручает президент России Владимир Путин.