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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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26 января 2018
25 января 2018
20:49  25 января 2018 4

Президент России наградил спикера Тюменской облдумы

Пресс-конференция спикера тюменской областной думы Сергея Корепанова по итогам 2017 года. Тюмень, корепанов сергей
Сергей Корепанов получит высокую награду из рук президента РоссииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В числе кавалеров ордена — патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-президент Российской академии наук Юрий Осипов и другие.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Тюменской областной думы, указ о награждении уже поступил в региональное Заксобрание. Сам Сергей Корепанов сейчас находится в отпуске, рабочие будни у него начнутся через неделю.

Орден Александра Невского вручают госслужащим за особые заслуги личные заслуги перед страной — в деле государственного строительства, добросовестную службу, за успехи в деле укрепления международного авторитета России, развития экономики, науки и другие заслуги.

Церемония вручения государственных наград, как правило, проходит в в Кремле. Ордена награжденным вручает президент России Владимир Путин.

Валерий Дорофеев
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