На трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от Ревды столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Автомобиль Toyota RAV-4 пошел на обгон и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero. Как пишут очевидцы аварии в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте», только чудом находившиеся в салонах машин пассажиры и водители остались живы. «В рубашке все родились!.. Была бы одна машина ВАЗ была бы груда костей», — предполагают подписчики паблика.
Как уточнили «URA.RU» в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Toyota RAV4 двигался из Екатеринбурга в сторону Перми, попытался совершить обгон, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Mitsubishi Pajero, а затем с Chevrolet Cruze.