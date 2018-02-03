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03 февраля 2018
17:57  03 февраля 2018 0

На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулось три автомобиля, есть пострадавшие. ФОТО

в ДТП пострадали четыре челокекаФото: соцсети

На трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от Ревды столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Автомобиль Toyota RAV-4 пошел на обгон и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero. Как пишут очевидцы аварии в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте», только чудом находившиеся в салонах машин пассажиры и водители остались живы. «В рубашке все родились!.. Была бы одна машина ВАЗ была бы груда костей», — предполагают подписчики паблика.

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Фото: соцсети

Как уточнили «URA.RU» в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Toyota RAV4 двигался из Екатеринбурга в сторону Перми, попытался совершить обгон, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Mitsubishi Pajero, а затем с Chevrolet Cruze.

Нина Калинина
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