13:25 22 февраля 2018 5

В Таиланде Медведев увлекся бодибилдингом Фото: Сергей Медведев, страница во «ВКонтакте»

Друзья задержанного в Бангкоке уроженца Карпинска Свердловской области Сергея Медведева, которого уже назвали в США киберврагом страны № 2, хотят собрать деньги на адвоката для молодого человека. Они считают, что задержание Медведева — не что иное, как часть антироссийской пропаганды.

«По всему миру постоянно где-то задерживают россиян, — поясняет подруга Сергея, слова которой приводит „КП“. — Теперь он один против государства. У него мама пенсионер из Карпинска. Братьев и сестер нет. Мы думаем, заняться сбором денег на оплату его адвокатов». Как отмечает издание, арест Медведева, которого взяли в начале февраля, связан с масштабной операцией, которая проводится по всему миру против членов крупнейшего сообщества кибер-мошенников Infraud.

По данным властей США, сообщество было создано в октябре 2010 года. Его основателями стали украинец Святослав Бондаренко и уралец Сергей Медведев. У преступников был даже свой лозунг — «Мы верим в мошенничество». По информации на март 2017 года насчитывалось 10 901 зарегистрированных членов Infraud.

Преступники, по информации американского Минюста, занимались крупномасштабным приобретением, продажей и распространением украденных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабанды. Кибермошенников так же обвиняют в торговле оружием и наркотиками. Предполагаемый ущерб от их действий превышает два миллиарда долларов.

Сергей Медведев, в прошлом контрактник-спецназовец, служил на Северном Кавказе. После службы закончил отделение международных отношений УрФУ. По словам знакомых, Сергей всегда выделялся среди других высокой эрудированностью. Вспоминают, что Медведев очень интересовался странами Азии и в конце концов переехал в Таиланд, где вскоре женился. Там он увлекся бодибилдингом, на жизнь зарабатывал тем, что создавал сайты на заказ.